今天七夕！月老廟求姻緣能脫單　專家：別挑這天結婚...禁止愛愛

▲今年七夕桃花超旺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

七夕情人節是一個浪漫溫馨的日子，命理大師楊登嵙指出，如果沒有情人，今年七夕是可以求婚、論婚嫁的好日子，可以在這天到月老廟求月下老人賜姻緣，記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象，但有情人在這天是有禁忌要注意，以免招來不良的影響。

楊登嵙表示，「七夕娶妻變忌日」，這一天是牛郎織女相會鵲橋的日子，雖然很讓人感動，但是短暫的溫情之後就是無窮的悲劇，七夕過後，二人就再次分開了，最後還是離別收場，如果七夕這天結婚娶妻，傳說中不出三年，感情就會生變，甚至離異。而且農曆七月是俗稱的「鬼月」，結婚是不吉利的。

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▲命理大師楊登嵙教授。（圖／楊登嵙教授提供）

楊登嵙指出，七夕、中元節，古人都不建議跟情人共度浪漫夜晚，而且以道教來說，農曆七月七日的七夕這天，是道教五大祭祀日之一，農曆七月七日叫做「道德臘」，「臘」就是祭祀的意思，要祭祀祖先和眾神，照道經的說法，在這一天必須齋戒、誦經懺悔、拔度亡者，所以不宜行房、不穿「破衣、破褲」，容易讓感情產生裂痕。

除此之外，楊登嵙強調，不可手指月亮、不穿大紅，紅色也帶有血光的意思，因此，建議民眾在農曆七月少穿紅色，尤其全身大紅色。也不到墳場，容易招來好兄弟忌妒而卡到陰磁場，引起身體病痛，甚至導致分手。