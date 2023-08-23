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製鞋龍頭寶成「越南廠」再裁1200人　母公司回應了

▲▼全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

▲越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）第三波裁員，將再裁1200人。（圖／路透社）

文／中央社

越南寶元鞋廠即將裁員超過1200人，寶元鞋廠今年已經3度裁員，前後約9000名工人失業。對此，母公司寶成（9904）今天回應，旗下員工的人事作業流程，均會遵循當地政府相關法令規範辦理。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市勞動榮軍與社會局副局長黃黎如莊（Huynh Le Nhu Trang）今天通報，越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）表示，由於訂單尚未恢復，合作夥伴訂單稀少，因此必須裁員。

根據報導，寶元鞋廠這次將裁去1221名無固定工作期限的合約人員，並於26日向工人展開通知，通報資遣費發放、薪資領取日期、社會保險、納稅手續等相關訊息。

報導指出，寶元鞋廠2020年6月裁員2800多人。今年稍早之前，公司已兩度裁員，人數共約8000人，這次再砍1221人。歷經多次裁員且不再與到期員工續約後，目前員工數約為4萬人，較高峰期減少近半。

黃黎如莊表示，胡志明市主管機構正在密切關注寶元鞋廠的情況。就業服務中心已展開協調聯繫，為失業工人媒介新工作。

越南民營經濟發展研究委員會在向越南總理提交的報告中表示，由於宏觀和企業內部困難，2023年最後幾個月裁員潮將持續。約有3成企業表示，收入銳減一半，只有約2.5%的企業呈上升趨勢。

今年4月底有9560家企業參與相關調查，其中82%的企業表示，將在下半年縮減規模、暫停或停止營業。逾7300家企業受訪雖說會繼續生產，但其中71%的企業將裁員，又以建築業和工業最多。

寶成強調，對於製鞋業務的長遠發展依然保持信心，將會審慎應對短期營運挑戰，同時致力於推動中長期布局規劃，以支持製鞋業務的永續增長。

寶成表示，鑑於當前宏觀經濟前景未明，且考量整體業務發展，繼續採取多元配置策略，動態調整生產排程，致力於整體產能利用率的穩定與平衡。

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