2023必比登出爐！高雄9家新入選　前金肉燥飯、廖記米糕入列

▲米其林指南今日公布必比登推介店家，高雄侯記鴨肉飯入列。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

《臺灣米其林指南 2023》於今（23）日率先公布必比登推介（Bib Gourmand）名單。這次高雄共新增9間「物有所值」的美食店家入選，包括3家台灣菜、1家西餐廳，以及前金肉燥飯、侯記鴨肉飯、廖記米糕等5家知名小吃都入列；加上去年已入選的18家，總數已經來到27間。

必比登推介意指店家提供「物有所值」的美食，在台北、台中、台南與高雄，這意味著消費者能以台幣1000元以下的價位，吃到有水準的三道料理（不含飲料）。

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▼米其林必比登高雄名單。（圖／取自MICHELIN Guide）

高雄市觀光局長高閔琳表示，本次必比登推介名單，高雄有9家美食新入選，顯見觀光局近一年舉辦一系列的美食活動，都有被評審與饕客關注，高雄還有很多吮指美味等待民眾來發掘，接下來眾所期待的星級名單，將於8月31日放榜，相信以高雄的國際美食能量，定能再度摘下數顆星星，讓高雄美食寫入全球知名紅色美食聖經。

觀光局指出，高雄今年共有9家新入選的必比登推介，菜色及料理手法各具特色，顯示高雄美食實力倍受肯定，總體高雄必比登推介的店家數量來到27間。

▲米其林必比登推介店家-昭明海產家庭料理。（圖／米其林官網）

《臺灣米其林指南 2023》指出，這次新入選店家有3家是臺灣菜店家，「昭明海產家庭料理」以道地家常菜知名，招牌菜包括蒜仔肉以及蛤蠣銀芽，每天進貨的新鮮海魚，不論紅燒或乾煎均非常出色；「貳哥食堂」則提供口味健康的臺式家常菜，招牌菜為化骨醬燒秋刀魚，一如其名，魚骨燉煮至軟綿可食；還有原民風味揉合客家滋味的「阿香的廚房」，提供原住民美食，布農族主廚並選用家鄉藤枝山的食材入菜。阿香的廚房也是《臺灣米其林指南 2023》中第二家提供原住民料理的餐廳。

▲米其林必比登推介店家Apis Grill。（圖／高雄市觀光局提供）

「Apis Grill」西餐廳則是選用台灣在地優質食材以新鮮柴火炭烤製作，現場各項料理搭配獨特醬料勾勒出多層次的豐富滋味，帶來更特殊美食體驗。

另外5家高雄餐廳則以知名的小吃入選，包括「前金肉燥飯」的招牌肉燥飯，以豬背油製作，肥而不膩、入口即化，更可添加肉絲或魚鬆，令滋味更加豐富，建議搭配半熟的鴨蛋，以絲綢般的蛋黃液拌米飯同吃，是地方美食一絕；「侯記鴨肉飯」香氣濃郁的當歸鴨肉湯及招牌鴨肉飯、「老爺美食館（鳳山）」以焦糖燻鴨與香茅煎肉而廣為人知，其燻鴨選用北京鴨種以甘蔗糖燻，軟嫩多汁、香氣濃郁，令人一吃難忘。

▲米其林必比登推介店家-廖記米糕。（圖／米其林官網）

「廖記米糕」則是橋頭老街的經典美食之一，目前已傳承到第三代經營。店裡的招牌筒仔米糕，使用在來米並以特製的陶瓦筒蒸煮，配上肉燥醬汁、肉鬆與醬黃瓜，令人百吃不厭；以及「米院子油飯」以麻油和老薑製成招牌的鴨肉油飯，讓人一吃上癮、成為老饕的口袋名單，有巷弄隱藏版最美油飯之稱。

▲米其林必比登推介店家-貳哥食堂。（圖／高雄市觀光局提供）

▲米其林必比登推介店家-米院子油飯。（圖／店家提供）

▲米其林必比登推介店家-老爺美食館。（圖／米其林官網）

▲米其林必比登推介店家-阿香的廚房。（圖／高雄市觀光局提供）