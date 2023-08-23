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社會 社會焦點 保障人權

「撞球式」追撞影片！醉男害9傷還躲車裡　目擊者一聽0.71開嗆

記者許權毅／台中報導

台中市烏日區昨（22）日19時許發生一起酒駕車禍，一名陳男撞上正待迴轉車輛，造成9人受傷。目擊民眾稱，當下就站在路邊，看見車輛被高速撞過來，酒駕男的車輛還在對向，看見他躲在車上，還是其中一名女駕駛去敲車窗，他才下車，聽見酒測值高達0.71，眾人皆傻眼，甚至有人開嗆，「這是超標快3倍欸」。

▲▼ 。（圖／）

▲台中昨晚發生酒駕男追撞害9人受傷，民眾指出當下酒駕男把車倒車停在路邊，久久不肯下來。（圖／民眾提供）

事故地點就在明道中學前，昨日19時3分，陳男駕駛轎車沿中山路往直行，撞上前方正在準備迴轉的藍色轎車，導致該車再往對向衝去，推撞直行的休旅車、3輛機車，一旁機車行的招牌也遭到撞損，9人受傷被分送醫院治療。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲事故地點就在明道中學前，遭撞的轎車還掉落一塊車輛碎片，被放在路邊。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

目擊的民眾說，當下就站在飲料店前聊天，突然看見藍色轎車被撞過來，趕緊躲開，並且協助交通指揮。民眾說，當下有一名老人家頭部受傷較為嚴重，其餘應該是輕傷，其中一輛車上有小孩，因為安全氣囊炸開，有輕微不舒服，看上去還算無大礙。

▲▼ 。（圖／）

▲▼ 多位目擊民眾說，當下聽見酒測值是0.71，直言太誇張。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

民眾拿出照片說，當下肇事的酒駕男還把車子倒車停到路邊，一直在車上不肯下來，是其中一名女駕駛過去，他才下車，還坐在公車站牌，看上去有醉意，聽見警方測量數值達到0.71，是3倍多，直言相當誇張。

據了解，該男供稱當下是準備要回家，酒測值超過0.25mg/L，被依公共危險罪送辦。

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