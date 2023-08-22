廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞！網點頭：我也遇過

▲原PO聽到隔壁間傳來勁爆聲音。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，日前在北捷的台北車站上廁所，意外聽到隔壁間有個阿婆在講話，但是感覺不像是在講電話，廁所裡也沒有其他人，阿婆很流利地飆罵髒話，問候人家祖宗十八代，後來她走出廁所，阿婆還在裡面繼續罵，經過的人都會多看那間廁所一眼，貼文掀起網友討論。

原PO在Dcard上發文，「偷聽隔壁廁所的勁爆聲音」，某天在北車上廁所時，聽到隔壁有人進去，接著她聽到隔壁廁所發出飆罵聲，「應該是一個阿婆，她也不是在打電話，也沒有人跟她關在同一個隔間裡，她似乎是自己一個人關起門來大聲罵人，什麼髒話連篇、問候人家老母的全都來」。

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原PO清楚聽到阿婆飆罵的內容，而且超流暢，「聽別人罵人是很爽沒錯啦，但在隔壁聽到炮火似的攻擊蠻令人害怕的」，擔心走出廁所，看到阿婆會很尷尬，不過上完出來洗手，阿婆仍待在裡面繼續罵，進來上廁所的人還會多看那間隔間幾眼，「她可能只是單純發洩情緒而已，不得不說，在廁所舒壓是個蠻聰明的做法」。

貼文一出，掀起網友討論，「廁所裡面罵一罵，出去又是慈祥和藹的婆婆」、「真人版妮妮，忘記帶兔娃娃了」、「我都是騎車，在半路上」、「廁所是最容易聽到八卦勁爆事的地方哈哈哈」、「發洩一下也好，一直憋著會憋壞了」、「就跟蠟筆小新裡頭妮妮的媽媽一樣，在廁所打玩偶兔」。

不少網友也遇過類似的事情，「我遇過一樣的，也在北車」、「跟我前幾天在客運上遇到的人一模一樣…罵的內容也好相似」。還有網友表示，「我都是在上廁所時心裡一直罵老闆，好想把開會紀錄本丟在他臉上啊，心裡小劇場結束後，回位子繼續當社畜」。