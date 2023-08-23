　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦人腳踏車停捷運站下自行車區　她趕著上教堂直接牽走代步

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警察隊7日接獲民眾報案，停在捷運站附近的腳踏車無故失蹤，警方調閱監視器掌握竊嫌，嫌犯到案後供稱，因為趕時間上教堂，所以才情急偷車，捷運警察隊也將嫌犯送辦，另統計從2022年1月至2023年7月，捷運站腳踏車竊案就達20多件，呼籲民眾多加注意。

警方調查，59歲的吳姓女子，4日上午時分，將腳踏車停放在捷運北投站下的自行車停放區，但是沒有上鎖，3天後發現無故消失，立刻通知捷運警察隊前往查看，警方調閱監視器，鎖定1名78歲的陳姓女子，在7日上午10時許，於現場左顧右盼後將腳踏車騎走。

▲▼女子將車停在捷運自行車停放區，她趕上教會直接順手借用代步。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子將車停在捷運自行車停放區，她趕上教會直接順手借用代步。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方循線追出陳姓女子，陳女到案後表示，因為當天趕著要去教堂，所以一時情急，才會在捷運站下的自行車停放區左顧右盼，看到吳女的腳踏車沒有上鎖，於是隨機將車騎走代步，約1小時使用完畢後將車放回自行車停放區，但是因沒有停回原位，被害人找不到才報警。

台北捷運警察隊指出，將車輛停放在捷運站周邊停車區，如因一時方便或趕時間而疏未將車輛上鎖，容易造成愛車失竊，呼籲車主記得上鎖。

▲▼女子將車停在捷運自行車停放區，她趕上教會直接順手借用代步。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲她趕上教會直接順手借用代步，1小時後歸還，但沒停回原位被害人沒找到報警抓人。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據捷運警察隊統計20221月至2023年7月捷運站周邊停車區受理自行車失竊案件總計20件，其中因未上鎖而遭竊計有16件占80%；發生站體於明德站計有6件占30%最多；發生時段以6至10時、10至18時最多。

ET快訊
國道血滴子！　4kg鐵塊「插進擋風玻璃」
「蘇拉」颱風最快下周生成！　今大台北又有暴雨
快訊／李玟公司終於出手！　突發聲明
遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為健身
「網紅」性侵舞伴！　經紀人2字害他慘了
快訊／陸再宣布「實彈演習」！
陳盈潔狂嘔吐！　跳過看守所「直送女監」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獎金翻倍！通報警方逮到車手　超商店員與民眾各領2萬

車迷會心痛！台中2騎士互撞...他這輛是50萬「絕版旗艦重機」

LINE群狂酸同行「垃圾」挨告！男演員：我是為他好　嘴秋代價曝

高獲利投資周領4萬　婦保單借百萬被阻...還嗆警「窮人思維」

婦人腳踏車停捷運站下自行車區　她趕著上教堂直接牽走代步

又有土石流！高雄桃源3里停班課　明霸克露橋鋼便橋緊急搶通

高鐵票換「神聖的2票」！高雄前里長賄賂北漂婦　連任失利又判刑

自稱網紅男子練舞性侵舞伴　經紀人急反駁2字讓他判刑定讞

恐怖淫狼專挑女童下手！埋伏百貨襲下體　躲兒童樂園女廁掀裙

遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為在健身錯失良機

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

獎金翻倍！通報警方逮到車手　超商店員與民眾各領2萬

車迷會心痛！台中2騎士互撞...他這輛是50萬「絕版旗艦重機」

LINE群狂酸同行「垃圾」挨告！男演員：我是為他好　嘴秋代價曝

高獲利投資周領4萬　婦保單借百萬被阻...還嗆警「窮人思維」

婦人腳踏車停捷運站下自行車區　她趕著上教堂直接牽走代步

又有土石流！高雄桃源3里停班課　明霸克露橋鋼便橋緊急搶通

高鐵票換「神聖的2票」！高雄前里長賄賂北漂婦　連任失利又判刑

自稱網紅男子練舞性侵舞伴　經紀人急反駁2字讓他判刑定讞

恐怖淫狼專挑女童下手！埋伏百貨襲下體　躲兒童樂園女廁掀裙

遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為在健身錯失良機

獎金翻倍！通報警方逮到車手　超商店員與民眾各領2萬

基本工資有望漲3%！時薪月薪脫鉤？　鄭文燦：會做通盤考慮

好大一片蛋！台南便當「炸雞腿+排骨」佛心塞爆　價格驚呆全場

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

民調支持度勝高嘉瑜、吳欣岱　李彥秀：1對1或三腳督我都有信心

《假面女郎》6殘酷金句：我的夢想是成為大家都喜歡的人

賴清德民調再破四成！　綠黨團點2關鍵：持續朝過半目標努力

狗狗嘴叼「破娃娃」街上遊蕩　鄰居不捨：飼主離世前每天一起散步

伊能靜突收「超巨大花束」！　揭夫妻對話：有問題，還是撞腦袋了？

緬北詐騙吸收「員工」身份再變化　「外語流利」留學生成鎖定目標

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

社會熱門新聞

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

BMW逆向輾撞4騎士！駕駛是前議員辦公室主任

即／陳盈潔報到入監　教唆偽簽本票判囚3年2月

「若還能賺到錢」　許常德：陳盈潔一定還給債務人

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

攝影師挨告偷拍性侵！曝性愛影片喊冤

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

蘿拉吹氣畫面曝！紅線違停被抓包酒駕

北市警官爆性侵「知名酒店小姐」　還被施壓不准報案

陳盈潔體虛嘔吐　跳過看守所「直送女監」

獨／2黑衣人「持槍闖淡水社區」堵人！

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

海濤法師爭產40億　前司法院副院長出面談判

更多熱門

相關新聞

機車行打氣收費50元吵翻！老闆曝原因

機車行打氣收費50元吵翻！老闆曝原因

台灣的機車密度世界第一，也因此全台各地都能找到機車行。不過，一名網友近日發現，新北某間機車行外面掛了紅布條，公告「打氣收費50元」，照片曝光後瞬間引發論戰，事件在網路上發酵後，老闆也出面解釋原因，是因為有太多人拿著非機車的物品來打氣，所以才會出此下策。

匯款取包裹婦險被騙　嘆：世界太黑暗

匯款取包裹婦險被騙　嘆：世界太黑暗

即／高雄女走斑馬線　遭公車左轉撞上送醫

即／高雄女走斑馬線　遭公車左轉撞上送醫

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

騎士遭貨車猛撞噴飛亡！　駕駛肇逃喊：覺得倒楣

騎士遭貨車猛撞噴飛亡！　駕駛肇逃喊：覺得倒楣

關鍵字：

婦人腳踏車自行車教堂

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面