婦人腳踏車停捷運站下自行車區　她趕著上教堂直接牽走代步

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警察隊7日接獲民眾報案，停在捷運站附近的腳踏車無故失蹤，警方調閱監視器掌握竊嫌，嫌犯到案後供稱，因為趕時間上教堂，所以才情急偷車，捷運警察隊也將嫌犯送辦，另統計從2022年1月至2023年7月，捷運站腳踏車竊案就達20多件，呼籲民眾多加注意。

警方調查，59歲的吳姓女子，4日上午時分，將腳踏車停放在捷運北投站下的自行車停放區，但是沒有上鎖，3天後發現無故消失，立刻通知捷運警察隊前往查看，警方調閱監視器，鎖定1名78歲的陳姓女子，在7日上午10時許，於現場左顧右盼後將腳踏車騎走。

▲女子將車停在捷運自行車停放區，她趕上教會直接順手借用代步。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方循線追出陳姓女子，陳女到案後表示，因為當天趕著要去教堂，所以一時情急，才會在捷運站下的自行車停放區左顧右盼，看到吳女的腳踏車沒有上鎖，於是隨機將車騎走代步，約1小時使用完畢後將車放回自行車停放區，但是因沒有停回原位，被害人找不到才報警。

台北捷運警察隊指出，將車輛停放在捷運站周邊停車區，如因一時方便或趕時間而疏未將車輛上鎖，容易造成愛車失竊，呼籲車主記得上鎖。

▲她趕上教會直接順手借用代步，1小時後歸還，但沒停回原位被害人沒找到報警抓人。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據捷運警察隊統計20221月至2023年7月捷運站周邊停車區受理自行車失竊案件總計20件，其中因未上鎖而遭竊計有16件占80%；發生站體於明德站計有6件占30%最多；發生時段以6至10時、10至18時最多。