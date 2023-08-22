機車行「打氣收費50元」3萬人吵翻！老闆無奈曝原因

▲台灣的機車密度世界第一，因此隨處可以看見機車行。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣的機車密度世界第一，也因此全台各地都能找到機車行。不過，一名網友近日發現，新北某間機車行外面掛了紅布條，公告「打氣收費50元」，照片曝光後瞬間引發論戰，事件在網路上發酵後，老闆也出面解釋原因，是因為有太多人拿著非機車的物品來打氣，所以才會出此下策。

一名男子在「路上觀察學院」分享照片，他路過新北某間機車行時，發現了店門口掛著紅布條，上面寫著「因原物料成本調漲！沒有消費光（自己）借打氣收費50！林北幫你灌收費100！（熟客除外）力宏敢」，感覺得出老闆似乎對於免費打氣這件事相當排斥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文發布後有超過3萬人按讚，引發討論後，不少網友開酸，「什麼時候空氣原料成本漲價了」、「打氣機跟原物料調漲有什麼關係，他們空氣也是從廠商一袋一袋叫來的嗎」、「很缺錢吧？氣值多少？我覺得50元沒多少，但我看老闆的行事作風，我不會進去修，我怕我進去被當盤子」、「我家都給打免錢的，其實很容易讓路人變成客人，這是做生意的能力。」

▲機車行打氣收費50元，引起大量討論。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



不過，也有人出面回擊，「一堆免費仔在爭辯原物料定義，50都出不起騎個雞毛車？吃相難看」、「看了留言發現，奧客比想像中還多，超扯！說得理直氣壯，這麼的理所當然」、「大概遇到太多把方便當隨便、還不愛惜工具的客人了，能理解」、「我是會習慣主動問打氣要多少啦！畢竟人家也是撥出時間來幫你，店面租金人力電費，收費合理」、「我覺得老闆這布條是針對某幾個奧客而掛的？屢次來免費打氣又一副應該的態度，然後機車又沒在他店裡維修過！」

事件在網路上發酵以後，老闆也出面解釋，是因為奧客實在太多，有些人拿著籃球、腳踏車來打氣，甚至還有顧客拿游泳圈來要求幫忙充氣，還要他抽空免費服務，可能會因此導致工作缺失，不如直接掛上布條，減少民眾來免費打氣的情況。