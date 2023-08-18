新竹縣出現首例本土登革熱　「回南部外婆家6天」男童確診

▲新竹縣出現今年首例本土登革熱個案。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣出現今年首例本土登革熱個案，一名男童於8月4日返回南部外婆家住6天，居住期間疑似雙腳遭蚊子叮咬，後續返回竹北的第二天，隨即出現發燒、肌肉痠痛等症狀，經就醫並以NS1快篩試劑檢驗陽性後通報，疾病管制署判定為新竹縣本土案例。

衛生局長殷東成表示，此起個案經疫調發現，感染源具有明確的南部旅遊史，衛生局已與環保局啟動跨局處合作機制，對於本案在第一時間即針對個案住家，進行化學防治噴藥及清除孳生源，同時呼籲民眾若出現疑似症狀請盡速就醫，並加強環境清消。

▲新竹縣衛生局接獲通報後即進行疫調，並與衛生所、環保局、公所清潔隊動員，對個案居住地、學校半徑50公尺進行孳生源清除、噴藥消毒。

新竹縣政府衛生局統計，截至112年8月18日止，竹縣已累計4例確診登革熱病例且均為輕症，其中1例本土、3例境外移入。

國內南部本土登革熱疫情持續延燒且北部已有零星縣市出現本土案例，本次新竹縣衛生局接獲通報後即進行疫調，並與衛生所、環保局、公所清潔隊動員20人次，對個案居住地、學校半徑50公尺進行孳生源清除、噴藥消毒，總計清查6個社區(114戶)、1廢棄老屋、2建築工地、1菜園，發現93個積水容、21個陽性容器、衛教40人，同時針對同住者2人、附近住戶及校園380位教職員生健康監測，目前均無症狀。