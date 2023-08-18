　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹縣出現首例本土登革熱　「回南部外婆家6天」男童確診

▲▼新竹縣登革熱。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣出現今年首例本土登革熱個案。（圖／新竹縣政府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣出現今年首例本土登革熱個案，一名男童於8月4日返回南部外婆家住6天，居住期間疑似雙腳遭蚊子叮咬，後續返回竹北的第二天，隨即出現發燒、肌肉痠痛等症狀，經就醫並以NS1快篩試劑檢驗陽性後通報，疾病管制署判定為新竹縣本土案例。

衛生局長殷東成表示，此起個案經疫調發現，感染源具有明確的南部旅遊史，衛生局已與環保局啟動跨局處合作機制，對於本案在第一時間即針對個案住家，進行化學防治噴藥及清除孳生源，同時呼籲民眾若出現疑似症狀請盡速就醫，並加強環境清消。

▲▼新竹縣登革熱。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣衛生局接獲通報後即進行疫調，並與衛生所、環保局、公所清潔隊動員，對個案居住地、學校半徑50公尺進行孳生源清除、噴藥消毒。

新竹縣政府衛生局統計，截至112年8月18日止，竹縣已累計4例確診登革熱病例且均為輕症，其中1例本土、3例境外移入。

國內南部本土登革熱疫情持續延燒且北部已有零星縣市出現本土案例，本次新竹縣衛生局接獲通報後即進行疫調，並與衛生所、環保局、公所清潔隊動員20人次，對個案居住地、學校半徑50公尺進行孳生源清除、噴藥消毒，總計清查6個社區(114戶)、1廢棄老屋、2建築工地、1菜園，發現93個積水容、21個陽性容器、衛教40人，同時針對同住者2人、附近住戶及校園380位教職員生健康監測，目前均無症狀。

►26歲女駕駛自撞國道護欄　拋出車外被輾死...2.4K外找到她！

►竹北天坑100m外....馬路又塌陷　去年同1天同1條路也「破大洞」

►竹科超奇葩待轉區曝！網譏：要「降落」才能到　管理局說話了

►驚悚片！騎士遭撞「嵌入」貨車車尾慘死　目擊者狂喊：黏住了

ET快訊
科技業潛規則？　知情人爆「用身體換業績」內幕
快訊／午後雷雨來了！　8縣市大雨特報
大馬死亡班機　最後合照曝光！
李玟淚崩《中國好聲音》現場影片曝光！　拍桌大喊「不公平」
比李多慧還強！「啦啦隊女神」安芝儇降臨台鋼
緯創跌停！AI股成重災區　台股下殺逾150點
光陽GP125「39800超誘人」！　機車優惠懶人包出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬祖海巡參謀主任狂A罐頭「連前妻都收到」　最愛鮪魚和紅燒扣肉　

安親班女惡師體罰學童...法院判賠10萬　她上訴辯：只有呼兩巴掌

新竹縣出現首例本土登革熱　「回南部外婆家6天」男童確診

《山道猴子》爆紅！台7乙線「1周4車禍」　大溪警加強取締改裝車

開車未打方向燈拒檢逃逸！警破窗噴辣椒水終逮人　還抄出海洛因

馬祖岸巡總隊參謀主任帶頭貪汙！金馬澎分署聲明回應了

出獄浪子尋親10年終圓夢！雲林暖警助重逢　養護中心下跪淚擁慈母

快訊／國軍再爆共諜！戰車營退役中士勾台商　利誘缺錢軍官探密

高雄女急匯40萬裝潢款！員警出奇招阻詐　幫她保住辛苦錢

戀愛夢碎！砸900萬「共築未來」全泡湯　惡劣夫婦詐2億豪買名錶

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

馬祖海巡參謀主任狂A罐頭「連前妻都收到」　最愛鮪魚和紅燒扣肉　

安親班女惡師體罰學童...法院判賠10萬　她上訴辯：只有呼兩巴掌

新竹縣出現首例本土登革熱　「回南部外婆家6天」男童確診

《山道猴子》爆紅！台7乙線「1周4車禍」　大溪警加強取締改裝車

開車未打方向燈拒檢逃逸！警破窗噴辣椒水終逮人　還抄出海洛因

馬祖岸巡總隊參謀主任帶頭貪汙！金馬澎分署聲明回應了

出獄浪子尋親10年終圓夢！雲林暖警助重逢　養護中心下跪淚擁慈母

快訊／國軍再爆共諜！戰車營退役中士勾台商　利誘缺錢軍官探密

高雄女急匯40萬裝潢款！員警出奇招阻詐　幫她保住辛苦錢

戀愛夢碎！砸900萬「共築未來」全泡湯　惡劣夫婦詐2億豪買名錶

馬祖海巡參謀主任狂A罐頭「連前妻都收到」　最愛鮪魚和紅燒扣肉　

物理系小編點出「山道猴子悲劇根源」　創作者轉發：這個厲害了

雙薪11萬！買新房「貸1200萬壓力大嗎？」　網見1關鍵抖了

台積電跌5元收539　台股大跌135點來到16381點

每人只要575元！爽住「高雄星級飯店」　當月壽星免費升等房型

緯創一度跌停引關注　法人：AI股短線震盪不代表行情結束

快訊／向侯喊話「過去就讓它過去」　郭台銘：理念相同就可談合作

羅嘉翎「忍骨折」出征大獎賽巴黎站　爭取奧運積分還要拚亞運

NewJeans成員Minji左肩上「突現刺青」　本人親自解答真相

怕併購？郭台銘邀喝咖啡談合作　柯文哲花蓮跑行程未回應

社會熱門新聞

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

女經理剛來1個月懷孕　買酸梅遭開除

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

扯父海洛因直接丟茶几　4歲兒誤食中毒慘癱瘓

女經理孕吐買酸梅遭解雇　行政官司挺她

男蟲扮總行處長+VIP　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

騎士遭夾擊慘死！肇事車副駕竟默默飄走　駕駛疑毒駕

即／北市汽車撞進餃子館起火　50歲駕駛送醫搶命

即／馬祖岸巡私吞軍糧　士檢今開鍘起訴

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

車擋門口太久　女主播怒「把它折彎」

刑警小隊長「栽槍」灌水績效　重判7年

女網紅KTV爆口角攔車離開　3人遭鎮暴槍射傷

憲兵假扮按摩師性侵　女高中生也受害

更多熱門

相關新聞

泰國旅遊團5人染登革熱　同團26人追蹤中

泰國旅遊團5人染登革熱　同團26人追蹤中

台北市衛生局今表示，新增5例「同團赴泰國」被感染登革熱的境外移入確診病例，均為男性，年齡為20至40多歲，分別居住士林區及北投區各2人、大安區1人，目前有26位團員分別由居住地衛生單位進行健康追蹤，預計監測至返國後兩周。

美國佛州「登革熱擴散中」

美國佛州「登革熱擴散中」

登革熱擴散！台北新竹彰化首爆病例　雲林1女性重症住加護搶救

登革熱擴散！台北新竹彰化首爆病例　雲林1女性重症住加護搶救

國產署出租地髒亂　屏縣環保局現勘後罰6千

國產署出租地髒亂　屏縣環保局現勘後罰6千

她揭「雲林登革熱失控」慘況：奶奶也確診

她揭「雲林登革熱失控」慘況：奶奶也確診

關鍵字：

登革熱

讀者迴響

熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面