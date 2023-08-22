台中人才有！役男「入伍迷彩錶」曝光　分海、陸、空3色

▲迷彩電子錶依照陸軍、海軍、空軍不同軍種給予不同迷彩花色。（圖／台中市政府提供）

記者黃聖庭／台中報導

台中市政府贈送迷彩電子錶給役男十分受到歡迎，市長盧秀燕22日宣布好消息，從9月15日開始，凡設籍台中市的志願役現役軍人，出示相關證明，就可以到區公所按軍種領取不同顏色的電子迷彩錶，藉此向軍人致敬，祝軍旅生涯一切順利。

盧秀燕表示，台中市府準備的迷彩電子錶，特別依照陸軍、海軍、空軍不同軍種給予不同迷彩花色，陸軍送綠色迷彩，海軍送卡其色迷彩，空軍送藍色迷彩，尤其在軍中守時很重要，且許多役男可能須帶錶洗澡，因此電子錶有防水及鬧鐘等實用功能，準時且耐用。

盧秀燕談到，許多民眾都希望擁有這個特別的電子錶，原只贈送台中一般役男，與民政局討論後，為感謝台中市志願役士兵保家衛國的辛勞，也擴及贈發台中市籍逾8,300位的志願役現役軍人，自9月15日起至12月31日止，市籍志願役現役軍人憑身分證及軍人補給證等證件可至各區公所領取。

民政局長吳世瑋表示，盧市長相當關心義務役役男在營生活，精心挑選台中役男限定入伍禮，經問卷調查以「電子錶」品項深受役男喜愛，108年起為強化軍種意象，並按役男軍種贈發不同迷彩花色，同時也特別注意電子錶防水耐用度、電池續航力等功能，確保使用狀況良好，除讓役男在軍中使用，將來退伍也可成為值得收藏的紀念品。