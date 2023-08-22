翻臉後千元賤賣少女性愛片　男大生賠30萬換緩刑

記者黃翊婷／台北報導

21歲杜姓大學生2020年12月間透過交友軟體認識未滿18歲的女網友小美（化名），雙方在2個月內發生5次性行為，後來因故鬧翻，他竟然將先前拍攝的性愛影片以1000元為代價，賤賣給其他網友。台北地院法官審理後，依2罪分別判處杜男有期徒刑1年、4個月，緩刑2年，另外還要支付小美30萬元賠償。

▲小美與杜男鬧翻，過去拍攝的性愛影片竟遭對方賤賣給網友。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，杜男2020年12月間透過交友軟體探探認識小美，2人在2021年1月7日至2月18日之間，相約至台北市某摩鐵發生性行為，總計共5次，期間經女方同意，由男方持手機拍下性愛過程。

後來杜男認為小美在IG限時動態放上他的照片意圖抹黑，雙方因此鬧翻，他一氣之下，竟將先前拍攝的性愛影片以1000元為代價，賤賣給另一名男網友。小美經友人告知，才知道自己的性愛影片已在網路上傳開，急忙向警方報案。

杜男被逮之後，對於上述行為皆坦承不諱。台北地院法官認為，杜男為了滿足個人私慾，拍下性愛過程，還將影片賣給他人，對小美的身心健康及人格發展造成不良影響，考量到他犯後已坦承犯行，雙方也達成調解，最終依拍攝少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪、無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人之秘密罪，分別判處有期徒刑1年、4個月，僅後者得易科罰金，緩刑2年，另外還要支付小美30萬元賠償，全案仍可上訴。