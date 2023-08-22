　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4星座「戀愛腦」智商歸零！第1名網公認：只要夠浪漫就答應

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲你也是為了愛人不惜赴湯蹈火，付出全部的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉）

記者李佳蓉／綜合報導

愛情讓人心醉的同時，也有不少人為其心碎，雖然多數人都渴望追求健康、平衡的親密關係，卻有人談起戀愛就無法自拔、為愛不顧一切甚至犧牲自己，為情迷失的人常被稱為「戀愛腦」。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年相關話題網路聲量，盤點出「戀愛腦星座」排行，驚見自己上榜而不想面對嗎。

觀察相關話題發現最多人公認的冠軍是「雙魚座」，為愛而生的他們生性浪漫，生活中最無法缺乏的便是愛情。有網友表示雙魚座是由「戀愛腦＋白日夢＋黑化＋你不愛我」這四點所組成；也有人說「雙魚最需要浪漫愛情的能量支撐」，他們很容易迷失在對方的強烈攻勢之下，加上較沒有主見，不論對方有何要求，只要夠浪漫就會點頭答應，容易因對愛情的嚮往而妥協。建議雙魚們應培養做決定前深思熟慮的習慣，以免為愛迷失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

咬男友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲巨蟹座在愛情裡很卑微，一談起戀愛智商歸零，常做出讓人匪夷所思的決定。（示意圖／記者李佳蓉攝）

多愁善感的「巨蟹座」則高居第二名，星座專家就指出「巨蟹很重感情，他們在愛情裡會變得很卑微，能為了愛人付出自己的全部」，一談戀愛就會智商歸零，容易做出不明智的決定、遭受傷害；此外，國師唐綺陽也說，巨蟹作為「開創星座」之一「不談戀愛則已，一談則拉都拉不回來」，底下網友爆共鳴，表示巨蟹「容易毫無底線的留住對方，投入成本越多就越不想放棄，即使對方已經失去感情，也會想辦法犧牲奉獻強留」。提醒巨蟹們小心愛情陷阱，並學會及時停損，避免擴大損失。

「天蠍座」也必須當心戀愛帶來的窘境。專家指出「天蠍座內心很缺乏安全感，害怕在愛情裡受傷。一旦墜入愛河，他們就會把愛情當作世界的中心，失去了自己的獨立性，另一半的一舉一動都會牽動他們的情緒」，叮嚀天蠍男女要強化心中缺失的安全感，找到屬於自己的價值。

另外，平時看似能夠取得一切平衡的「天秤座」，在面對愛情時也可能失常而化身戀愛腦。網友就解釋「靈敏的天秤座在談戀愛時會瞬間變成男友/女友傻瓜，以另一半為優先，一刻都不能分離，一切都是以配合另一半為目的，彷彿沒有自己的生活。」提醒天秤座就算愛得死去活來也要維持理智，在關係中保持睿智的自己。

ET快訊
連4天發錢！13筆給付一次看　最高領4萬
空軍少將「2800萬現金燒光花光」　檢出招後全出現
作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」！勇抗攝護腺癌3期…房事頻率
「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲：偶爾要香一下
「戰余爸爸是腦子壞了？」呱吉批網路亂象：笑徐巧芯外貌的也很噁
館長取樣2.6萬人「92%不支持賴清德」
網紅推薦「行動電源爆炸」！她燒燙傷：差點沒命　業者回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成大教授竊專利爽撈5000萬　國發基金也成冤大頭

今七夕「極陰月極陰日」別提分手　8大禁忌一次看

國內22萬人不知已罹糖尿病！　國衛院新研究：1數值異常就要警覺

成大教授偷人專利竟獲獎　他20年研究心血變別人的

4星座「戀愛腦」智商歸零！第1名網公認：只要夠浪漫就答應

護理人力荒「有床沒人」　北部醫院平均關床8％至10％

「好久不見小公主」來了　台大醫笑到眼睛看不見

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲：偶爾要香一下

彰化排隊名店「阿璋肉圓」漲價了　老饕力挺排爆：好吃照樣買

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

台南二監受刑人出獄　30人開豪車高調接風

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

醉撞太魯閣…列車受損卡半路！　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

成大教授竊專利爽撈5000萬　國發基金也成冤大頭

今七夕「極陰月極陰日」別提分手　8大禁忌一次看

國內22萬人不知已罹糖尿病！　國衛院新研究：1數值異常就要警覺

成大教授偷人專利竟獲獎　他20年研究心血變別人的

4星座「戀愛腦」智商歸零！第1名網公認：只要夠浪漫就答應

護理人力荒「有床沒人」　北部醫院平均關床8％至10％

「好久不見小公主」來了　台大醫笑到眼睛看不見

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲：偶爾要香一下

彰化排隊名店「阿璋肉圓」漲價了　老饕力挺排爆：好吃照樣買

成大教授竊專利爽撈5000萬　國發基金也成冤大頭

50歲黃立成爆19歲新歡！帶烏克蘭嫩模回家…女方PO運動片在他豪宅

今七夕「極陰月極陰日」別提分手　8大禁忌一次看

國內22萬人不知已罹糖尿病！　國衛院新研究：1數值異常就要警覺

七夕情人節交換體液影片曝！　辣妹「嘴對嘴洩洪」他瞬間縮了

「賴蕭配」基層超期待　成局就差2關卡

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」！勇抗攝護腺癌3期…房事頻率被揭

連4天發錢！13筆給付一次看　最高領4萬

成大教授偷人專利竟獲獎　他20年研究心血變別人的

萊茵河水位也告急　未來運輸型態勢必改變

小奶貓鑽進大卡車輪胎中間　勇男出手搶命！結局惹鼻酸

生活熱門新聞

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

退休頂多存500萬只夠17年　鄉民：誰准退休

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

台灣行人地獄怪規劃爛　網：羨慕日本回來違停

批台灣免換發駕照被轟滾！日網紅嘆：你們不丟臉嗎

飆車猴擦撞「開始跳Breaking」網看細節都罵

威力彩今晚飆3.2億　4星座財運旺

高雄1482戶停電　鳳山大面積路燈熄滅

更多熱門

相關新聞

第一眼看到大手還是小手？

第一眼看到大手還是小手？

你是否傾聽過內在的聲音？從而洞悉自己的心境，其實成長過程中，每個人都是慢慢學會和自己相處，有時候內在性格連自己也摸不透，不妨參考以下心理測驗，通過第一眼看到的東西，找到屬於自己的答案。

下一秒忘光！「金魚腦星座TOP 5」公開

下一秒忘光！「金魚腦星座TOP 5」公開

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

渣男都怕的三大星座女！

渣男都怕的三大星座女！

鬼月4生肖「偏財運大爆發」　升官加薪數錢了！

鬼月4生肖「偏財運大爆發」　升官加薪數錢了！

關鍵字：

星座運勢占卜戀愛腦雙魚座巨蟹座天蠍座天秤座Social Lab社群實驗室OpView社群口碑資料庫

讀者迴響

熱門新聞

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

友達廠長驚傳猝逝　同仁：「有事，我扛」成絕響

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

孕婦如廁意外流產　6月胎掉馬桶死亡

呱吉批網路亂象：連余爸爸都戰是腦子壞了？

DJ SODA自爆「6歲遭強盜性侵」　加入Metoo被阻止

《好聲音》潘瑋柏1避嫌「椅子卻自己轉了」

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面