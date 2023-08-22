4星座「戀愛腦」智商歸零！第1名網公認：只要夠浪漫就答應

▲你也是為了愛人不惜赴湯蹈火，付出全部的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉）

記者李佳蓉／綜合報導

愛情讓人心醉的同時，也有不少人為其心碎，雖然多數人都渴望追求健康、平衡的親密關係，卻有人談起戀愛就無法自拔、為愛不顧一切甚至犧牲自己，為情迷失的人常被稱為「戀愛腦」。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年相關話題網路聲量，盤點出「戀愛腦星座」排行，驚見自己上榜而不想面對嗎。

觀察相關話題發現最多人公認的冠軍是「雙魚座」，為愛而生的他們生性浪漫，生活中最無法缺乏的便是愛情。有網友表示雙魚座是由「戀愛腦＋白日夢＋黑化＋你不愛我」這四點所組成；也有人說「雙魚最需要浪漫愛情的能量支撐」，他們很容易迷失在對方的強烈攻勢之下，加上較沒有主見，不論對方有何要求，只要夠浪漫就會點頭答應，容易因對愛情的嚮往而妥協。建議雙魚們應培養做決定前深思熟慮的習慣，以免為愛迷失。

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▲巨蟹座在愛情裡很卑微，一談起戀愛智商歸零，常做出讓人匪夷所思的決定。（示意圖／記者李佳蓉攝）

多愁善感的「巨蟹座」則高居第二名，星座專家就指出「巨蟹很重感情，他們在愛情裡會變得很卑微，能為了愛人付出自己的全部」，一談戀愛就會智商歸零，容易做出不明智的決定、遭受傷害；此外，國師唐綺陽也說，巨蟹作為「開創星座」之一「不談戀愛則已，一談則拉都拉不回來」，底下網友爆共鳴，表示巨蟹「容易毫無底線的留住對方，投入成本越多就越不想放棄，即使對方已經失去感情，也會想辦法犧牲奉獻強留」。提醒巨蟹們小心愛情陷阱，並學會及時停損，避免擴大損失。

「天蠍座」也必須當心戀愛帶來的窘境。專家指出「天蠍座內心很缺乏安全感，害怕在愛情裡受傷。一旦墜入愛河，他們就會把愛情當作世界的中心，失去了自己的獨立性，另一半的一舉一動都會牽動他們的情緒」，叮嚀天蠍男女要強化心中缺失的安全感，找到屬於自己的價值。

另外，平時看似能夠取得一切平衡的「天秤座」，在面對愛情時也可能失常而化身戀愛腦。網友就解釋「靈敏的天秤座在談戀愛時會瞬間變成男友/女友傻瓜，以另一半為優先，一刻都不能分離，一切都是以配合另一半為目的，彷彿沒有自己的生活。」提醒天秤座就算愛得死去活來也要維持理智，在關係中保持睿智的自己。