2014年以前照片全被刪除？　社群網站X：是遇到BUG

▲近日一些X用戶發現在 2014 年或之前上載的圖片，會在舊帖文中變成了一條失效和無法打開的 t.co 鏈結。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

近期有些社群網站X（推特）的用戶發現，自己在2014年之前所發表的照片全數消失了，甚至是過去使用官方的短網址也跟著消失，不禁擔憂起是不是馬斯克又在搞新招。而目前最新消息指出，其實是X遇到BUG，目前已經加速處理中。

根據外媒報導指出，整起事件是源自於技術專家科茨(Tom Coates) ，他透過X的搜尋功能，發現找不到自己在2014年之前的發文，他更表示「德傑尼勒斯(Ellen DeGeneres)於2014年在奧斯卡頒獎典禮上的自拍照也消失了。（該張照片是當年度轉推最高的推文）」。

而社群網站X之後表示，是因為服務遇到一個BUG，所以導致2014年之前的貼文無法正常顯示。X表示絕對沒有任何資料、圖像因為這個BUG而遺失，目前也已經修復了問題，只是如果要到完全解決的話，還需要一點時間。

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