雙城論壇下周登場　陸媒：給兩岸「和平之樹」澆水

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國台辦旗下的「中國台灣網」21日刊登評論文章，稱台北上海雙城論壇就是兩岸關係中的一顆「和平之樹」，蔣萬安擔任台北市長後，繼續與上海舉辦城市論壇，就是給這顆樹澆水，讓它長大、長高。

文章提到，過去八年來，兩岸從政治對立走向軍事對抗，台海成為兵凶戰危之地，「越是在這樣的形勢下，人們越是關心雙城論壇這個兩岸唯一的官方交流管道還辦不辦，關心兩市市長致詞講了啥。」

文章指出，雙城論壇是一個城市交流平台，這個定義決定了它交流的更多是城市建設、市政管理、人文發展、市民生活等方面的內容，在政治上，它既不能討論兩岸間的政治分歧，更不能簽訂涉及公權力的兩岸協議，「更多的時候，雙城論壇只是一種政治象徵，它是照在冰封的兩岸關係上的一縷溫暖的陽光，撫慰那些希望兩岸關係和平發展、給兩岸兵凶戰危降溫的人士的心。」

文章強調，雙城論壇就是兩岸關係中的一棵「和平之樹」，看到它挺立在兩岸的風風雨雨中、看到它在成長，希望兩岸和平的人們心中就升騰起無限的希望，生長出呵護好這棵樹的念想，「蔣萬安主政台北市後，繼續與上海舉辦城市論壇，就是給這棵『和平之樹』澆水，讓它長大、長高。」

文章還提到，一棵樹的枝葉再茂盛也擋不住自然界的風雨，「『只靠一隻燕子，春天是不來的。』兩岸關係和平發展需要兩岸人民共同努力，用更多的雙城論壇和各種交流培植起『和平森林』，兩岸人民才能在和平的樹蔭下乘涼。」