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獨／大貓偷拍淫狼墜樓亡！昔受害者發聲　提3重點：誰放他出來？

▲▼黃嘉虹談「大貓」一案以及權自立墜樓亡的想法。（圖／黃嘉虹受權提供）

▲黃嘉虹談「大貓」一案以及權自立墜樓亡的想法。（圖／黃嘉虹授權提供）

記者劉人豪／台北報導

22年前犯下以迷藥性侵多名少女，判刑10年的「大貓系列」偷拍案主角權自立，被關了10年後出獄，又涉嫌侵犯國小女童，還拍下上百部影片、照片，結果在警方追捕，權男藉口要去4樓拿取物品爬穿墜樓身亡。對此，昔日的被害者黃嘉虹今（21）日表示，聽到權自立死亡後，心裡似乎有放下了某一部分，並說權自立可能同樣使用下藥的方式性侵，也強調最重要的應該關注這次被侵犯的女童，改善社會制度，避免其他性侵者重蹈覆轍。

黃嘉虹接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，今天才知道權自立死亡的消息，但她會覺得重要的是當初誰放他出來，因為最高法院不採證被害人的自白，自己說當時吃了增高藥，結果法院用這句話，用來說她沒有被下藥，「大家不要忘記，權自立有錯，還有最高法院也有錯，如果沒有讓權自立出來的話，那個女生(此次事件的受害人)就不會受害」，批評法院拿受害人的話，來認定受害人沒有被下藥。

黃嘉虹認為，其實最感慨的是「大貓」一案的法院判決，原本無期徒刑變成10年徒刑，現在台灣的制度上需要做改變，性侵明明比性騷嚴重，但是法律只有修正性騷、散播等，沒有修改到性侵的部分，另外對加害人跟被害人也沒有多餘的資源，像是心理諮商跟輔導、被害人出獄後的追蹤。黃嘉虹舉例，國外在監獄裡面就會對加害人心理輔導，美國還有查詢性侵犯出獄後位置的追蹤網站，並且公開照片，即使加害人出獄後用假名也可以看照片認出。

▲▼開南大學驚傳墜樓　男子見警上門「4樓摔落」雙腿變形亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲權自立在開南大學墜樓亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

黃嘉虹也質疑，現在兒少法的用意，不知道是保護受害人還是加害人，前陣子權自強事件被媒體報導後，完全找不到權自立的相關資訊；另外法律判決部分，也因為兒少、性侵的案件，不會公布加害人的姓名，「所以這個兒少、性侵的法條可能訂不夠細，可以把判決書公開，把我們名字蓋起來就好」。

黃嘉虹說，這次受害的女童，可能也是被下藥的，「當初全部都是被下藥」，3個月前她接受採訪時就想說，不知道權自立會不會再犯案，不知道社會有沒有再追蹤他，覺得台灣跟美國在法律制度差距2、30年，也說明年要選總統的候選人，至今也沒看到說要修改性侵相關的法律條文，希望候選人們可以注意到這部分。

黃嘉虹表示，得知權自立死後，心理是有點放下，不過壞人的惡根可能就在那邊，沒辦法改變，但是社會也沒辦法幫助他，「他壞，那社會制度呢？善有善報惡有惡報，他有親戚朋友，我也是，我也不希望去批判他，畢竟他也已經走了」，並認為「社會應該放在這幾個小孩被侵害，這才是最重要」，另外也要思考，該怎麼做才能避免其他性侵者不會重蹈覆轍。

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黃嘉虹大貓權自立權自強

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