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大貓偷拍案主嫌無期變10年　受害者：我們的影片還在流傳

「大貓偷拍案」20年前曾震驚社會，主嫌權自立下藥性侵6名少女和女童，還將犯案過程拍成影片販售。（圖／翻攝TVBS新聞）

▲「大貓偷拍案」20年前曾震驚社會，主嫌權自立下藥性侵6名少女和女童，還將犯案過程拍成影片販售。（圖／翻攝《TVBS新聞》）

圖文／CTWANT

「大貓偷拍案」20年前曾震驚社會，主嫌權自立下藥性侵6名少女和女童，還將犯案過程拍成影片販售，二審一度判無期徒刑，最終卻遭減刑，權被關了10年後出獄，如今已開啟「新生活」，被害人卻仍活在影片被外流的恐懼中，昔日的被害者黃嘉虹決定挺身而出，向大眾講述自己的經歷，也盼法律更加周延以保護被害人。

黃嘉虹說，過去的痛苦經歷讓她下定決心研習法律，大學時選擇法律專業，曾在各大公司擔任法務工作，更為愛奔赴飛越千里，到美國與當時男友、如今的丈夫相會，2人相戀結婚至今已超過10年，在愛人的陪伴下，她逐漸敞開心扉並走出昔日陰影，也讓她理解當時的法規有多麼不足。

「被害者的影片不知道流到哪裡，然後法律卻保護加害者可以不露臉。」黃嘉虹苦笑表示，在案發後的好幾年間，她總會覺得路人用異樣眼光在看她，明明自己衣著正常，卻彷彿是赤身裸體走在路上，而如今網路上找不到主嫌正面照，權自立面對鏡頭拍攝時可以拿外套遮擋自己的臉，權如今出獄開啟「新生活」，被害人卻仍活在陰影之中。

「大貓偷拍案」受害者黃嘉虹在性侵後一度徬徨，所幸如今在愛人的陪伴下敞開心扉、走出陰影。（圖／劉耿豪攝）

▲「大貓偷拍案」受害者黃嘉虹在性侵後一度徬徨，所幸如今在愛人的陪伴下敞開心扉、走出陰影。（圖／CTWANT提供）

身為被害人，黃嘉虹也希望台灣的法律能更加周延，包括成立性侵犯查詢系統，公布性侵者的照片和住家地址，讓周遭鄰居了解是否有性侵犯住在其社區中，起到一定程度的嚇阻作用，讓加害者承擔更大的犯罪成本。

黃嘉虹也希望能放寬對於證人證言的認定，她提到，性侵往往難有直接證據，即使有精液佐證，也可能被律師曲解為「合意」，希望法官能多傾聽被害人聲音、採信他們的求助訊息，讓真正的正義得以伸張，讓所有的犯罪者都得到應有的懲罰。

警方表示，性暴力防治四法已於今年正式上路，使兒童或少年被拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為之性影像案件，最高可處10年有期徒刑，散布兒少性影像最高可處7年有期徒刑，無正當理由持有兒少性影像則由行政罰修正為刑罰，最高處1年有期徒刑，呼籲民眾勿以身試法。

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