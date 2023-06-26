「大貓偷拍案」最小被害人3歲　兄弟噁心對話曝光

▲權自強長期以專欄作家、社群行銷講師自居，每堂課的收費高達9000元，20年前卻曾協助胞兄販售性侵影片。（圖／CTWANT提供）

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「Me too」運動持續延燒，海課教育創辦人、讚點子數位行銷執行長權自強也被挖出20年前曾幫助胞兄權自立販售偷拍性侵影片，最小的被害人年僅3歲，消息曝光後引發社會譁然，權家兄弟昔日的噁心對話也遭揭露。權自強曾品頭論足被害人身材，稱「她胸部很小喔」、「腿還滿好看的」，下流行徑再度招來眾怒。

據了解，權自強長期以專欄作家、社群行銷講師自居，除曾投稿多個媒體外，日前還曾大力批判惹議的台大經濟系學生，他也自詡為社群行銷講師，在社群網站狂打廣告，每堂課的收費高達9000元，他也憑著光鮮形象和三寸不爛之舌成為「行銷界大咖」。

但其胞兄權自立在20年前犯下「大貓偷拍案」，在網路上誘騙未成年少女，對被害人下藥性侵後，還把犯案過程拍成影片在網路上販售，連朋友託他照顧的3歲女童都遭受魔掌，權自強則幫哥哥架設網站，以「大貓」之名刊登未成年少女遭性侵影片販售。

此等犯罪情節人神共憤，權自立落網時還頻頻喊冤、多次上訴，堅稱自己是「被冤枉的」，法院當時的判決也讓人大開眼界，權自立二審遭判無期徒刑、褫奪公權終身，此後卻因其上訴而一再減刑，最終只經歷10年囹圄就重歸社會，權自強更只被判了有期徒刑1年，緩刑3年。

▲權自強神隱不願面對當年犯行，其任職的讚點子行銷公司也緊急關閉網站。（圖／CTWANT提供）

如今權自強的黑歷史被挖出，他選擇關閉所有社群網站「神隱」，權自立還試圖替弟弟開脫，稱其弟弟與全案並無關聯，僅因兩人為兄弟就被牽扯其中，並稱「各人造業各人擔，地獄我自會去的，但請不要讓我弟背負這些罪業」，「手足情深」的發言再度引發大眾怒火。

有網友挖出兄弟倆昔日的對話，權自強對著被害人的身材品頭論足，評論「她胸部很小喔」、「不過腿還滿好看的」，權自強還「經驗分享」，稱「真的是很爽耶」、「上下其手是吃了藥」、「我很怕，因為第一次」，下流對話也讓網友作嘔。

昔日被害者黃嘉虹也決定挺身而出，表示如今網路上找不到主嫌正面照，權自立面對鏡頭拍攝時可以拿外套遮擋自己的臉，兄弟都已開啟「新生活」，卻恐有被害人仍活在陰影中，希望法律更加周延，讓真正的正義得以伸張，讓所有的犯罪者都得到應有的懲罰。

警方表示，性暴力防治四法已於今年正式上路，使兒童或少年被拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為之性影像案件，最高可處10年有期徒刑，散布兒少性影像最高可處7年有期徒刑，無正當理由持有兒少性影像則由行政罰修正為刑罰，最高處1年有期徒刑，呼籲民眾勿以身試法。

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