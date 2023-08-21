潮牌手機NOTHING Phone (2)亮相　開價21,900元預購明開跑

▲ NOTHING Phone (2) 正式在台亮相。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

倫敦新創科技品牌 NOTHING 第二代旗艦智慧型手機 NOTHING Phone (2) 正式在台亮相，以 12GB＋256GB 的規格容量開出新台幣 21,900 元的售價，共有白色與深灰色兩種色系可供選擇，明日起至 8 月 29 日開放預購。

NOTHING Phone (2) 主打重視使用者體驗，其獨特的發光機背 Glyph Interface 可即時提供關鍵資訊，降低使用者查看螢幕的需求，並採用了全新的 NOTHING OS 2.0 作業系統，以實用性為基礎，提供流暢的體驗。

除此之外，NOTHING Phone (2) 搭載了 Snapdragon 8 Gen 1 行動平台，確保運算效率；其 5,000 萬畫素的雙後置鏡頭和 3,200 萬畫素的前鏡頭，結合先進的演算法，能夠捕捉生活中的每一刻。OLED 6.7吋螢幕也使用了 LTPO 面板技術，不僅有更快的反應速度，還大大降低了功耗。

NOTHING Phone (2) 機身較前代薄了1公釐，並採用了特色的背部玻璃設計，使其更符合人體工學，招牌 Glyph Interface 設計不僅增強了用戶的集中度，還開放使用者客製化 LED 燈效，此外全新的「Glyph Composer」功能使用戶可以創建自己的鈴聲，並與知名的 Swedish House Mafia 樂團合作，從他們的新專輯中選出音效包，讓用戶享受到獨特的音樂體驗。

▲ NOTHING Phone (2) 採用 Snapdragon 8 Gen 1 行動平台。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ NOTHING Phone (2) 招牌發光機背 Glyph Interface。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ NOTHING Phone (2) 自家的無線耳機也在日前推出第二代產品。（圖／記者樓菀玲攝）

NOTHING OS 2.0 提供了全新的單色佈局，以及多樣的自定義設定，使用者能夠輕鬆管理和處理資訊。而在相機功能上，其所內建的 Sony IMX890 感光元件和先進的 AI 技術，可確保每一張照片都能有最佳的拍攝效果，NOTHING Phone (2) 電池容量為 4,700mAh，只需 55 分鐘即可滿電，並支援有線快充、15w Qi 無線充電和 5w 的反向充電功能。

目前 NOTHING Phone (2) 提供白色和深灰色兩種顏色可供選擇，規格方面則是僅有 12GB＋256GB 的版本，通路售價為新台幣 21,900 元，接下來自 8 月 22 日至 8 月 29 日期間開放預購，取貨時間則是落在 9 月 1 日至 9 月 16 日期間，預購贈品數量有限，送完為止。