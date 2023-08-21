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社會 社會焦點 保障人權

10個月洗錢15億！水房集團22人遭逮查扣7700萬　化整為零手法曝

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲刑事局中打先後帶回夏男等涉案22人 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市夏姓男子為首的水房集團，涉嫌利用三方支付為多家博弈網站洗錢，從去年5月至今年2月洗錢金額高達15億元，刑事局中打先後帶回夏男等涉案22人，查扣成員名下房產、帳戶不法所得7700萬元，檢方依洗錢等罪將其中17人起訴。

刑事局中打近期偵破多起博弈機房，擴大追查金流發現，夏姓男子等22人組成的犯罪集團，先後開設「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等空殼公司，以人頭掛名負責人，自去年5月起陸續經營洗錢水房，為博弈機房娛樂城洗錢轉帳，並以每筆入金抽35元方式抽佣，至今年查獲為止，犯罪所得達15億元。

檢警查出，主嫌夏男初期招募訓練員工時，先將新進人員安排藏匿於承租的高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程能迅速操作後，便要求員工化整為零各自藏匿於家中，聽候群組指令從事轉帳洗錢犯行，避免集體同時遭警方查獲，幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。

全案報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮，會同刑大偵二隊、第一警分局及彰化縣警局共組專案小組，經長時間跟監蒐證，分別於今年2月21日、6月5日共執行2波查緝行動，兵分多路，前往台中市、彰化縣等地執行拘提及搜索，第一波緝獲曾姓犯嫌等13人到案，第二波緝獲夏姓犯嫌等9人到案，全案查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢贓證物，警詢後以組織犯罪防制條例、賭博、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼全案查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

專案小組也向法院聲請扣押裁定，針對相關涉案成員名下近4400萬元的3筆土地及2筆房產查扣，並在搜索過程中發現犯罪成員正在進行洗錢轉帳，帳戶內尚有近3000萬元不法資金，合計扣案不法所得約7700萬元，俾利日後追徵犯罪不法所得。

刑事局提醒，立法院三讀通過賭博罪修法，透過網路或電子設備等方式賭博財物者，已由原本社會秩序維護法改為涉犯刑法第266條賭博罪，警方呼籲民眾切勿沉迷賭博或從事賭博犯罪，除涉及刑事責任外，亦將造成財產上的損失。

 

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