聯邦銀變詐團金融總部！經理帶頭3分行淪陷　5000萬贓款被領光

▲聯邦銀行總行外觀。（圖／翻攝Google街景地圖）

記者黃哲民／台北報導

詐騙無所不在、全民防詐步步驚心之際，不時可見金融機構行員與警員，在櫃檯前苦口婆心勸阻遭詐民眾別把錢匯出去的暖心舉動，金融機構更因應《洗錢防制法》規定，嚴審開戶資格與可疑金流，讓民眾以為金融機構可能是防詐最後防線，但新北地檢署偵辦詐團竟發現，聯邦銀行分行經理為1%小利扮內鬼，替詐團開後門提領鉅款，一口氣造成3個分行淪陷，更使政府打詐與反制洗錢的銅牆鐵壁，儼然破了大洞。

我國在1996年制訂並施行《洗錢防制法》，是亞洲第一個制訂防制洗錢專法的國家，2017年至今更逐步修法強化打擊人頭帳戶力道、加重提供或收購者刑責，試圖阻斷詐團洗錢管道，金融機構更被要求嚴格把關開戶資格，不僅須提供雙證件核對、現場對開戶者拍大頭照留存、查詢當事人聯徵資料，還得盤問開戶動機與用途，只要有一絲懷疑，就拒絕開戶。

此舉已成常態，卻讓許多焦急等待數小時甚至數天、最後仍開戶落空的民眾很不諒解，認為遭刁難歧視，金融機構也因此收到不少網路負評，但嚴格把關確實讓人頭帳戶浮濫情形獲得控制，坊間曾傳言因為人頭帳戶稀缺，1本存摺的收購價，從幾千元飆漲到幾10萬元。

▲新北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

另一方面，金融機構依法令也得嚴防可疑金流，於是第一線櫃檯幾乎成了防詐要塞，不時可見行員與警員苦口婆心勸說遭詐民眾別匯錢，即使被有如中邪般執迷不悟的當事人臭罵也不退讓，最終說服當事人恢復清醒保住畢生積蓄，那一刻簡直令人動容，也讓民眾以為金融機構可能是防詐守財最後一道防線。

但新北檢耗時近1年偵辦吳姓男子為首的詐團，查出暱稱「游謙仁（諧音：有錢人）」、「游福仁（諧音：有福人）」的吳男，不僅另闢蹊徑，利用公司行號金融帳戶比較不會一次被凍結一票的漏洞，以人頭虛設公司申辦帳戶取代向個人收購人頭帳戶、建立至少4層的洗錢架構，更直接利誘銀行行員當暗樁，讓車手臨櫃堂而皇之提領鉅款，不必流竄ATM冒著被警方守株待兔的風險。

本案甘為詐團內鬼的行員，是聯邦銀行北市通化分行張姓經理與滕姓理財主管，2人受吳男利誘，明知同一帳戶短期密集存、提鉅款，或新開戶立刻有大額存款匯入又迅速移出，就屬於疑似洗錢的高風險客戶，應依「非警示機制通報帳戶（自轉戶）處理程序」設控為自轉戶，2人不僅放水無視，還從今年3月底起，放寬吳男詐團每個虛設公司帳戶每天可領300萬元，單日總量1000萬元。

此外，因通化分行是簡易型分行，若當天車手到通化分行提款金額受限，滕男甚至親陪車手到聯邦銀行忠孝分行或台北分行提領，或利用同事交情信任，請這2個分行同事協助車手領款，張男更在吳男詐團帳戶被設定自轉戶時，涉指示部屬暫時解除風險控管、規避高風險帳戶通報流程，還乾脆叫部屬臨櫃協助提款。

吳男詐團騙取345位受害者共4.3億餘元，其中65人逾5000萬元的血汗錢，是透過張男與滕男護航、不到3周就被領光，張男2人藉此抽佣1%約50萬元，事發後不僅2人被羈押禁見，也陷害5位部屬行員被拘提約談，驚恐萬分，各交保5萬元到10萬元後，有人是哭著離開地檢署，張男2人卻辯稱不知吳男等人是詐團成員。

張男2人犯行不僅讓聯邦銀行3個分行淪陷，更使政府打詐與反制洗錢的銅牆鐵壁，儼然破了大洞，金管會已要求聯邦銀行交報告調查原委，而檢方也在起訴時，建請法院審酌詐團勾結銀行經理、行員洗錢，動搖國人對金融機構的專業信賴，情節嚴重、惡性重大，應從重量刑、以資懲戒。至於5位遭利用的不知情行員，獲不起訴處分洗刷清白。