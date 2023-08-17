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10人新加坡「洗錢200億」被捕！查扣94房地產50輛車　國籍曝光

▲▼10外國人疑涉洗錢在新加坡被捕 涉案金額約200億。（圖／翻攝自Singapore Police Force）

▲10名外國人在新加坡洗錢被逮捕。（圖／翻攝自Singapore Police Force）

文／中央社

新加坡警方16日晚間表示，10名外國人疑似涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴，涉案財物總值約新幣10億元（約新台幣235億元）。其中3人為中國公民，其餘也都持有中國護照。

聯合早報報導，涉案財物總值約新幣10億元，這是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動；據信這10人原籍為中國福建。

新加坡警察部隊發布新聞稿表示，10名外國人士因疑似涉及偽造文書、洗錢等罪行被逮捕，年齡介於31歲至44歲；另有12名人士正在協助調查，還有8人遭警方通緝。警方認為這些人之間彼此有關聯，當中沒有人是新加坡公民或永久居民。

警方指出，昨天在全島多地展開行動，包括高級洋房及公寓等地，逮補這10人。

根據警方公佈資訊，其中3人為中國公民，其餘7人雖是賽普勒斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍，但都被發現持有中國護照。

星國警方已針對94項資產及50台車輛發出禁止處置令，總值超過新幣8.15億元。當局也凍結超過35個相關銀行帳戶，總計戶頭餘額超過新幣1.1億元；目前已對此進行調查，以防贓款被轉移。

另外，警方還查獲總值超過新幣2300萬元的外幣，逾250個名牌包及名錶，超過120台電腦、手機等電子裝置，逾270件珠寶，2塊金條及11份有關虛擬資產的文件。

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