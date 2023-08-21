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聽到粉絲心聲！尼克宣布達成1條件「妹妹就露臉」：再也不打馬

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲頻道達到90萬訂閱，妹妹就會露臉。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber尼克是「這群人」成員之一，不僅跟老婆Ashly感情穩定，也和親妹妹「尼克妹」一起拍片，並由妹妹負責幕後的剪接工作，一家人感情十分緊密，不過尼克妹一直以來都是戴面具出場，或是打上馬賽克，許多網友好奇妹妹的真面目，尼克則宣布，只要頻道訂閱數破90萬人，就會公開妹妹的長相。

YouTube頻道「尼克&ASHLY」上傳新影片，一開頭就強調，「這決定是在尼克妹被掀裙子之前拍攝的，並非事發之後」，接著提到頻道至今已經5年了，感謝粉絲一路以來的支持，每一則留言都有看，粉絲們的心聲也都有聽到，於是宣布在90萬訂閱時會讓「尼克妹露臉」，徹底解馬，再也不會打馬。

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尼克坦言，一開始邀請妹妹當剪接師，在一個因緣的巧合下，妹妹在影片中露了一雙美麗的纖細長腿，因此爆紅，大家對於妹妹的長相很好奇，然而妹妹加入團隊一起拍片，頻道中有很多關於尼克妹的計畫，妹妹也跟著團隊一起奮鬥很久，「此時此刻，她將迎來嶄新的一面，就是露臉」，希望大家可以繼續支持。

▲▼ 。（圖／翻攝自尼克妹IG）

▲▼尼克妹有著一雙令人稱羨的纖細長腿。（圖／翻攝自尼克妹IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自尼克妹IG）

事實上，早期時尼克曾在臉書PO過妹妹正臉照片，也在開直播時讓尼克妹入鏡過，兄妹倆長得確實頗為相似，妹妹也被粉絲直誇「好正」；不過自從妹妹負責剪輯小倆口影片後，便鮮少露臉，大多僅讓聲音入鏡。

就有網友在Dcard上發文，「在頻道裡總是露出白皙長腿的尼克妹，幫頻道配音可愛的尼克妹，終於要露臉了」，期待看到妹妹的廬山真面目。底下許多網友也超期待，「我真的好期待唷，希望趕快破90萬啊啊啊啊啊」、「身材很頂，還會打扮，就算臉真的普也很讚了」、「在90萬訂閱時露臉可能是完成粉絲的心願」、「那雙腿真的逆天」。

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