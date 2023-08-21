　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無臂自行車手奪世界冠軍　獎品是精品手錶

記者張靖榕／綜合外電報導

英國蘇格蘭19日舉辦UCI世界錦標賽，西班牙無臂自行車選手阿吉萊斯（Ricardo Ten Argilés）在系列賽中兩度奪冠，除了2面金牌外，還獲得了精品手錶贊助商提供精品錶獎品，頒獎的時候相當尷尬，他用半截手臂接手錶。頒獎影片在網路引起討論，粉絲網友也為他抱不平。

▲阿吉萊斯奪冠後相當有氣度。（圖／翻攝推特）

▲▼阿吉萊斯奪冠後相當有氣度。（圖／翻攝推特）

▲▼西班牙無臂自行車選手阿吉萊斯（Ricardo Ten Argilés）奪冠後相當有氣度。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，阿吉萊斯在錦標賽中贏得2面金牌與2只手錶，手錶是賽事贊助商提供的精品禮物，但這樣的禮物似乎顯得不夠貼心，甚至難免嘲諷意味，這也讓阿吉萊斯在領獎時露出尷尬的笑容。

無臂自行車項目卻送了手錶當禮物，令不少網友認為不太妥當，「這有點不禮貌吧」、「主辦方是史上最不會挑禮物的人」、「至少禮物不是新手套（嘲諷主辦方的語氣）」、「這是開玩笑吧」。

不過阿吉萊斯並未對此感到生氣或沮喪，他反而還拍了一段影片感謝主辦單位，並將手錶帶在手臂上，以笑臉與正面態度回應「現在是冠軍時刻」，甚至還戴著手錶與友人一起騎乘自行車。阿吉萊斯的大方反應讓許多網友敬佩。

阿吉萊斯8歲因觸碰到高壓電線，全身75％大面積灼傷，雙手與左腿截肢，歷經10年辛苦復健後，在體壇成為傑出的游泳選手，並贏得了3面帕奧獎牌，但後來轉向練習自由車，騎乘把手與踏板經過改裝的自行車參賽，為的是不斷追求突破自我。

ET快訊
營建署高官性賄賂內幕　廠商砸百萬買24歲女藝術家「長期陪睡」
全台「257人中獎」不領1000萬　4張發票將到期！誰在超商
《好聲音》黑幕燒3天官媒動了！她挺李玟深夜喊話：期待上級調查
《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！　遺體飄出臭味才被發現
連7天防午後大雷雨　颱風可能發展時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓官媒：金正恩登軍艦校閱巡弋飛彈試射

無臂自行車手奪世界冠軍　獎品是精品手錶

快訊／加州不只颶風侵襲！　今晨發生5.1極淺地震

騎水上摩托車偷渡300公里！　山東男遭南韓警逮捕

熱帶風暴襲墨西哥已釀1死　加州恐有災難性洪水

荷蘭丹麥將提供F-16　澤倫斯基讚歷史性決定

單親爸穿洋裝、戴假髮　為了養女到學校「當媽媽」！萬人感動笑了

睽違47年毀了！俄羅斯探測器撞上月球表面

美日韓領袖峰會落幕　尹錫悅「毛遂自薦」：盼下屆由韓國舉辦

南韓女國中生涉拍女童裸照　她寫信抱怨「超扯反省文」激怒法官

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

轎車困新北華江橋下河堤　炸雨「險滅頂」警消急救援

北韓官媒：金正恩登軍艦校閱巡弋飛彈試射

無臂自行車手奪世界冠軍　獎品是精品手錶

快訊／加州不只颶風侵襲！　今晨發生5.1極淺地震

騎水上摩托車偷渡300公里！　山東男遭南韓警逮捕

熱帶風暴襲墨西哥已釀1死　加州恐有災難性洪水

荷蘭丹麥將提供F-16　澤倫斯基讚歷史性決定

單親爸穿洋裝、戴假髮　為了養女到學校「當媽媽」！萬人感動笑了

睽違47年毀了！俄羅斯探測器撞上月球表面

美日韓領袖峰會落幕　尹錫悅「毛遂自薦」：盼下屆由韓國舉辦

南韓女國中生涉拍女童裸照　她寫信抱怨「超扯反省文」激怒法官

謝忻驚遇「假代言真伴遊」富商開價！啦啦隊員、戲劇女主角都賺過

四川翁游泳遭螺旋槳絞下體！　陰莖一截沒了

用蝦皮！　竟吃上「洗錢、詐欺」官司

國小師上課播A片、壁咚女學生　4惡行被揭發確定解聘

日政壇第一人！同志議員來台登記結婚　總統賀電曝

北韓官媒：金正恩登軍艦校閱巡弋飛彈試射

航空貨運美線因電商貨估9月運價續漲　歐線逾十年新低

唐綺陽運勢／水逆又來了！雙子「注意另一半是否忠實」魔羯適合告白

《好聲音》黑幕燒3天官媒動了！她挺李玟深夜喊話：期待上級調查

無臂自行車手奪世界冠軍　獎品是精品手錶

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

國際熱門新聞

單親爸扮女裝為養女當媽媽！萬人淚

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

日本地勤「1動作」震撼澳洲機長

睽違47年毀了！俄探測器撞上月球

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

美航班卡4小時　機上飲食耗盡、馬桶爆滿

「越南版特斯拉」股價暴跌　首富身家蒸發7300億

荷蘭丹麥將提供F-16　澤倫斯基讚歷史性決定

山東男騎水上摩托車　偷渡300公里到南韓

搭飛機「別穿短褲」！空服員拍片揭原因

熱帶風暴襲墨西哥已釀1死　加州恐有災難性洪水

大白天公園慘遭變態韓男性侵！　女送醫命危

韓10歲神童慘遭霸凌　高中退學「藏黑幕」

義大利旅遊價格狂飆　切三明治也要加錢

更多熱門

關鍵字：

Ricardo Ten Argilés無臂自行車

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

「側躺才睡得著」網爆共鳴！專家親揭2原因

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

被懷疑霸凌李玟！《好聲音》副導遭起底

林俊傑開唱「遭雷射筆直射」右眼炸紅！

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

即／6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

《好聲音》浙江衛視回應認錯！高喊「銘記李玟」網怒：停播

男自製中藥加1物！肚子暴痛3天後走了　醫：是劇毒

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

開南大學驚傳墜樓　男見警上門4樓摔落亡

更多

最夯影音

更多
避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞
女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面