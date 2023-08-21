無臂自行車手奪世界冠軍　獎品是精品手錶

記者張靖榕／綜合外電報導

英國蘇格蘭19日舉辦UCI世界錦標賽，西班牙無臂自行車選手阿吉萊斯（Ricardo Ten Argilés）在系列賽中兩度奪冠，除了2面金牌外，還獲得了精品手錶贊助商提供精品錶獎品，頒獎的時候相當尷尬，他用半截手臂接手錶。頒獎影片在網路引起討論，粉絲網友也為他抱不平。





▲▼阿吉萊斯奪冠後相當有氣度。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，阿吉萊斯在錦標賽中贏得2面金牌與2只手錶，手錶是賽事贊助商提供的精品禮物，但這樣的禮物似乎顯得不夠貼心，甚至難免嘲諷意味，這也讓阿吉萊斯在領獎時露出尷尬的笑容。

無臂自行車項目卻送了手錶當禮物，令不少網友認為不太妥當，「這有點不禮貌吧」、「主辦方是史上最不會挑禮物的人」、「至少禮物不是新手套（嘲諷主辦方的語氣）」、「這是開玩笑吧」。

Kolları olmayan para bisikletçi Ricardo Ten Argiles'in "saat" hediye edildiği görüntülerin viral olmasının ardından sporcu, saati koluna takıp bir video çekti… pic.twitter.com/zzOUpOsroW — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) August 16, 2023

不過阿吉萊斯並未對此感到生氣或沮喪，他反而還拍了一段影片感謝主辦單位，並將手錶帶在手臂上，以笑臉與正面態度回應「現在是冠軍時刻」，甚至還戴著手錶與友人一起騎乘自行車。阿吉萊斯的大方反應讓許多網友敬佩。

阿吉萊斯8歲因觸碰到高壓電線，全身75％大面積灼傷，雙手與左腿截肢，歷經10年辛苦復健後，在體壇成為傑出的游泳選手，並贏得了3面帕奧獎牌，但後來轉向練習自由車，騎乘把手與踏板經過改裝的自行車參賽，為的是不斷追求突破自我。