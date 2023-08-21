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2000人電子大廠超時工作、沒加班費遭重罰！　315間公司違法曝光

▲▼樹林新日興廠外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新日興因加班費、超時工作違法，遭重罰51萬元。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者許力方／新北報導

新北市勞工局公布最新「違法雇主」名單，第四波抓到315間公司，開罰超過1800萬元，而且最嚴重的違規項目，就是「未依法給付加班費」，有85間，像是上市公司「新日興」就遭重罰51萬元。

勞工局20日公布今年第四波違反勞基法、職安法、性工法、勞退條例的雇主名單，共315家公司，其中又以違反勞基法為最多，達213間，違規情形以「未依法給付加班費」最為嚴重，有85家；其次是「未逐日記載勞工出、退勤時間」，有49家；「未依約給付勞工工資」則有41家。

除了勞基法部分，其次分別是違反職安法96間，以「未提供必要安全衛生設施」最為普遍，計有78家；違反勞退條例4間，皆為「未依法給付資遣費」；至於違反性工法，則是針對「工作場所發生性騷擾未採取立即有效糾正補救措施」者，以及針對「請生理假的勞工為不利處分」者，各有1家共2間，315家公司總開罰金額超過1800萬元。

▲▼新北公布第4波違法雇主名單 開罰315家企業逾1800萬元。（圖／新北市政府）

▲新北公布第4波違法雇主名單，開罰315家企業逾1800萬元。（圖／新北市政府）

勞工局指出，名單中，從事電腦週邊製造業的「新泰工業」公司、上市公司「一詮精密」及上櫃公司「精華光學」，都是因為使勞工超時工作，且分別是第7次、第6次及第6次違反同一規定，僱用勞工人數均達百人以上，因此各遭加重裁罰65萬、60萬及60萬元。此外，上市公司「新日興」因未足額計給勞工加班費及使勞工超時工作，且僱用勞工人數達2000人，也遭重罰合計51萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已於2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額20%。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。

新北違法雇主查詢專區：https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/Violate

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