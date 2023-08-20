未繫安全帶遭攔查　駕駛不爽女警持辣椒槍爆口角！整車都失聯移工

▲龜山分局攔停小客車發現車上3名移工無身份資料。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市警局龜山分局員警於龜山區文禾路與文化一路口，發現可疑黑色自小客車，車內乘客皆未繫安全帶，上前攔查皆為外籍移工，除駕駛外後座3名乘客皆無身分資料，但疑為老闆的駕駛卻不滿女警持辣椒槍而爆口角爭執，警方將3名移工帶回，經查皆為越南籍失聯移工，全案經詢後依違反入出國及移民法，解送桃園專勤隊收容等待遣返。

▲▼駕駛畏懼女警手中的辣椒槍，爆發口角衝突。（圖／記者楊熾興翻攝）

龜山分局大華派出所副所長林宜冠表示，上(7)月7日17時許，於龜山區問文禾路與文化一路口，正值擔服巡邏勤務的大華派出所員警，於龜山區問文禾路與文化一路口發現一輛可疑自小客車，乘客皆未繫安全帶，經上前攔查。結果發現除駕駛外，後座3名乘客皆無法提供身分證明資料文件，查詢過程中發現駕駛將車上可疑證件遞交給後座乘客，警方查詢時駕駛未能配合，更支吾其詞。

另外，疑為老闆的駕駛男子則對上前攔查女警手持辣椒槍有所畏懼和不滿而爆發口角，氣得女警大喊，「這是辣椒槍，你打我，我就噴你，你不打我，我就不噴你，我是保護我自己。」

由於後座3名乘客無法提供真實身分資料查證，員警依法遂將3人上銬帶回派出所查詢，經查3名皆為越南籍失聯移工，全案經警詢後依違反入出國及移民法，解送桃園專勤隊收容等待遣返。