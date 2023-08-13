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社會 社會焦點 保障人權

6警肉身擋車抓失聯移工！網擔心「斷腿區」安危...歪樓看成大體

▲員警為捉失聯移工，以身體圍堵計程車讓網友為之捏一把冷汗。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲員警為捉失聯移工，以身體圍堵計程車讓網友捏一把冷汗。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

有民眾PO文臉書社群眾，桃園警方在龜山區振興路國體大旁，以警車前後包抄一部計程車，警方表示，發現該部計程車載有多名乘客疑似超載，上前攔查見有6名乘客皆為外籍臉孔，經查證確認6名皆為越南籍失聯移工，目前已依規定送至專勤隊處理。但網友卻擔心以身擋車的員警安危，更歪樓錯看「國體大」為「大體」引出300多網友大笑。

▲警方將失聯越南外勞帶回警所移送專勤隊處理。（圖／龜山警分局提供）

▲警方將失聯越南移工帶回警所移送專勤隊處理。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局大華派出所表示，昨日下午15時許，本所巡邏員警與實習生於振興路上，發現一輛計程車載有多名乘客疑似超載，並以警車前後圍堵上前攔查見有6名乘客皆為外籍臉孔，現場查證無法確認真實身分，遂全數帶返派出所，確認6名皆為越南籍失聯移工，目前已依規定送至專勤隊處理。

但有網友貼文臉書社群「路上觀察學院」，指「今午國體大旁下振興路警車包抄計程車，求解」，並附上多名員警在大馬路上將計程車前後團團圍住，結果有網友回「看樣子插翅難飛」、「警察在斷腿區危險」、「警察都不怕瞬間加速往後撞？」、「肉身擋車，波麗士大人最好有練金鋼腿」，除了擔心警察安危外，更有不少網友歪樓將國體大旁看成大體，立即引來300多位網友按笑臉，紛紛大笑，「還想說怎麼沒碼…」。

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