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社會 社會焦點 保障人權

泥醉女突全身搖動…痛哭「被X醒」　淫男噁辯：就是喜歡妳

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲台北盧姓男子找朋友為自己慶生，卻趁機性侵心儀的女性友人。（示意圖／取自圖庫pixabay） 

記者郭玗潔／台北報導

台北女子小茵(化名)和一群朋友到飯店開房為盧姓男子慶生，玩到隔日凌晨小茵喝醉，先回房內臥室休息，睡到一半卻突然感到整個人都在搖動，驚覺下體被侵犯而醒來，發現是盧男趁她不能反抗性侵，憤而報警。台北地院審理，認為盧男犯行屬實，依犯乘機性交罪，處4年徒刑。

判決指出，盧男於前年7月30日時，找來一群朋友到五星級飯店為他慶生，其中包含心儀對象小茵。眾人在房內飲酒作樂到清晨，小茵因酒醉先到房內臥室休息，盧男見狀竟跟進房，趁小茵昏睡時性侵她，過程中小茵驚醒，並報警處理。

小茵表示，她睡到一半突然感覺整個人在搖動、下體被侵犯，她驚醒坐在床上，只看到盧男在身旁，急忙打電話給房外的友人求救，友人進房後將盧男帶離，等到她冷靜下來，盧男有進房下跪道歉。

但盧男辯稱，是小茵叫喚他進臥室，還幫他開門，他也只抱著她睡，而後他突然被小茵叫醒，他看她喝多了，一時間也無法解釋，才順著她道歉。

不過蔡姓友人證稱，她接到小茵電話，聽到小茵很激動，崩潰痛哭說「被盧男X醒」，她於是請呂姓友人進臥室了解。而呂男也表示進房看到盧男跪在地上，小茵說盧男有碰她。

法官檢視案發後臥室內的影像，只見小茵質問盧男為何碰她，而盧男跪倒在地直說「對不起」、「會負責任」，小茵怒問「你誰不碰敢碰我，怎樣，你覺得我不敢告你強姦是不是？」，盧男也回覆「照妳說什麼就算」，對性侵並不否認，被問動機還表示「就很單純，就是喜歡妳而已，就這樣，可是妳有跟我講過，就只能當朋友……我沒有要求或要妳原諒我」等語，反應和自認清白的人截然不同。

另外，盧男的律師還提出有小茵入境、標題為「生日求婚」的影片截圖，辯稱兩人是情侶。不過法官認為，兩人是否僅為普通朋友，和盧男友有無犯案是兩回事，判盧男犯行屬實，依犯乘機性交罪，處4年徒刑，全案還可上訴。

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