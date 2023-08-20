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旱溪夜市關東煮6樣400元　遊客中招氣炸1星灌爆：當客人盤子？

東區老牌關東煮。圖／黃士原攝

▲有遊客點了高麗菜，花椰菜、蘿蔔、豆皮，4樣要價195元，氣得留下1星負評。（示意圖／記者黃士原攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中旱溪夜市一攤關東煮被遊客抱怨沒明碼標價，隨意點了6樣全是蔬菜竟要400元。業者坦承，之前沒標價，爭議太多，近期已經標價，「不然你看哪一攤有標？」有媒體走訪發現，雖然攤位已經標價，但價目表非常小，也不顯眼，而夜市內另外2家關東煮也確實沒有標價，理由是「食材是時價」。

旱溪夜市一攤關東煮湧入數十則負評，平均僅1.3顆星，有人抱怨點了金針花、竹筍等6樣非肉類要價400元，「哪來的自信收錢？」還有人說「只買香菇、玉米筍、筊白筍3樣卻要130元，下次不會再光顧，連一顆星都不想給」、「高麗菜，花椰菜、蘿蔔、豆皮4樣195，是在哈囉？」

根據《東森新聞》報導，攤販的價目表貼在招牌的左下角，但字體小，一般顧客不太會注意到，也很難看清楚。業者坦言，之前確實沒標價，後來標價是為了避免消費爭議，反觀其他關東煮攤根本不會標價，「你看哪一攤有標？」

報導指出，記者實際走訪後，發現夜市內另外2家關東煮攤確實沒標價。而這兩家業者坦承，價格是時價，常有浮動，所以不會特別標價。對此，消保官表示，消費者可以申訴求償，已通知市府經發局，將要求夜市管理者進行輔導改善。

▼Google評論湧入大量1星負評。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼旱溪夜市關東煮6樣400元　遊客中招氣炸1星灌爆：當客人盤子？。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼旱溪夜市關東煮6樣400元　遊客中招氣炸1星灌爆：當客人盤子？。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼旱溪夜市關東煮6樣400元　遊客中招氣炸1星灌爆：當客人盤子？。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼旱溪夜市關東煮6樣400元　遊客中招氣炸1星灌爆：當客人盤子？。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼旱溪夜市關東煮6樣400元　遊客中招氣炸1星灌爆：當客人盤子？。（圖／翻攝自Google評論）

 
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