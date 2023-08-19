新冠疫苗打哪有差！研究：打同隻手「殺手T細胞」狂飆67%

▲德國研究顯示，在同一隻手臂施打新冠疫苗的免疫反應更強。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

新冠變異株BA.2.86與又被稱為Eris的EG.5近日猛然竄起，引起世界衛生組織（WHO）關注，而藥廠即將在今秋上市的新冠加強劑也被證實可有效防護EG.5病毒。然而，最新研究提醒，疫苗施打的位置其實也有講究，民眾在接種加強劑時若連續施打在一樣的位置，免疫反應可能會更強。

據CNN報導，8月11日發布在《電子生物醫學》（eBio Medicine）的研究顯示，在303名接種過完整mRNA疫苗與加強劑的受試者中，在同一隻手臂施打疫苗的人接種加強劑2周後，「殺手T細胞」（killer T cells）的數量明顯增加得比注射在不同手臂者更多。

這項德國研究的合著者齊格勒（Laura Ziegler）表示，在同一隻手臂施打疫苗的受試者，殺手T細胞的數量在2周後增加了67%，而在不同手臂接受注射者只有43%。研究認為，這是因為淋巴結的免疫細胞在同一位置再次受到刺激，就會產生更大反應。

美國范德堡大學醫學中心（VUMC）傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）解釋，這項研究結果非常有道理，因為產生免疫反應的細胞通常位於局部淋巴結中，但較強的免疫反應無法證明在同一隻手臂上接種加強劑會產生更好或更持久的保護力。