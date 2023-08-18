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大陸 大陸焦點 特派現場

醫界水很深？藥廠女業務淚曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

正妹,美女,短裙,上班族,工作,職場,OL（圖／CFP）

▲大陸一名藥廠女業務員，曝光了醫界實況。（示意圖／CFP）

記者王麗琴／綜合報導

近日群創光電一名主管利用「工作之便」偷吃多位人妻，事件鬧得沸沸揚揚，雖然據群創的內部信件指出，該名處長已辭職，但這樣的「業界潛規則」，似乎也能套用在其他行業上。大陸一名藥廠女業務就自曝指出，她在北京工作的五年多來，與超過百位客戶發生過性關係，消息一出引發大批網友熱議。

綜合陸媒報導，這名在北京某藥廠工作五年多的女業務員，是專門負責藥品銷售。她表示，同業間為了搶奪訂單，各個廠商都會祭出奇招，尤其是在以男性為主體的醫界高層而言，「年輕女性」是一大利器。

該名女業務表示，由於她年輕、長相也不錯，因此成了公司用來賺錢的工具。她直言，這五年多來她遊走在多位醫界高層之間，發生性關係的人數，已超過百人。過程中有的會約在摩鐵或酒店，變成一夜情；但有時候在當下情慾克制不住時，會直接把辦公室大門一鎖就發生性關係，她形容這種情況猶如「沙發變砲房」。

女業務指出，有時因為工作上的需求，會突然被要求性服務，為了保護自己，她必須隨時「自備保險套」，也要觀察自己的生理期是否有異狀以避免懷孕。

她苦笑說道，在北京工作這五年多來，一度認為人生「就是應顧客要求」來安排的，而她的感情生活也因為工作的關係變得一塌糊塗，五年後，她再也受不了這個行業的潛規則，因此決定不再從事醫藥事業。如今終於離開這個黑暗的地獄，她也鼓起勇氣，說出了這些內幕。

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