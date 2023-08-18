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群創處長1人戰3女！鄉民嘆「老公怎麼辦？」老司機曝專挑人妻原因

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲前群創許姓處長爆出與3名人妻出軌。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

群創光電爆出醜聞，一名許姓已婚處長16日在臉書毀滅式自揭黑幕，不僅和3名供應商、客戶發生關係，而且對象都是結過婚的人妻，引發軒然大波。對此，有鄉民就好奇，該名許姓處長出軌對象「都是人妻」，那麼對方老公就竟要如何處理這些事情？貼文一出，引發熱議。

一名網友在PTT以「群創新聞的人妻，老公怎麼處理」為題發文表示，她看到最近的新聞後趕到大為震驚，但也不禁好奇「所以這幾位人妻的老公，要怎麼處理這些事情？請問離婚，會需要給很多錢錢嗎？真可怕」他也感嘆，有些人妻的老公甚至人在國外，「看到臉書傳的文章，一定很心碎」。

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▲有鄉民好奇，這些人妻的老公「該怎麼辦？」（圖／翻攝自PTT）

▲有鄉民好奇，這些人妻的老公「該怎麼辦？」（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，瞬間引發熱烈討論，網友紛紛表示「你以為老公就很乖喔，笑鼠（死）」、「當作沒事啊，現在觀念很開放了」、「老公也在刪手機資料吧」、「搞不好老公也玩很大，趕快刪除證據，回去離婚」、「老公就是另一個處長」、「大家都是表兄弟，不要這麼見外」、「有些人妻本身就不在乎這些性行為吧」。

另外也有網友好奇，為何許姓處長「專挑人妻下手？」對此，有老司機則直言「經驗豐富啊」、「讓對方老公綠帽戴好戴滿吧」、「對男方來說就是背德的刺激&征服的成就吧」、「大刺刺敢玩」。

科技大廠群創（3481）許姓處長在臉書自毀式爆料婚外情，提及和3名供應商女業務「用身體來換取資訊」，並與其中1女拍下大量性愛片。群創的內部信件指出，許處長已自請離職，法律的部份會配合進行後續調查，且因網路猜測他的家庭、父母背景而影響相關企業、關係人，他請公司代為表達歉意。

另外，群創也對同仁喊話，呼籲同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與其家庭成員，勿聽信傳播不實謠言，也強調此次事件對公司營運不會造成任何影響。

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