　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台鐵小卷便當」今開賣！每份150元5通路買得到　集點再送保冷袋

▲▼台鐵小卷便當開賣。（圖／台鐵）

▲台鐵小卷便當開賣。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為響應2050年淨零碳排放目標，今日起推出榮獲「海洋之心生態標章」認證的「臺鐵小卷便當」，每份售價150元。10/31前並有加碼「臺鐵小卷便當集點送好禮」活動，包含大翅鯨保冷袋、鎖管隨身碟及環保袋等超值贈品。

台鐵局表示，此2款特色便當分別於臺北、板橋車站的台鐵便當店(由臺北鐵路餐廳供餐)及臺北、松山、南港車站的夢工場(由七堵餐務室供餐)販售，每份售價150元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵小卷便當開賣。（圖／台鐵）

▲▼台鐵小卷便當每份150元。（圖／台鐵）

▲▼台鐵小卷便當開賣。（圖／台鐵）

「臺鐵小卷便當集點送好禮」活動自今日(8/17)起將持續至10月31日止，消費者購買「臺鐵小卷便當」時，可向櫃檯人員索取集點卡。購買完便當後可將便當盒蓋上的「海洋之心生態標章」貼紙撕下並黏貼於集點卡，就有機會兌換「保溫實用大翅鯨保冷袋」、「造型別緻鎖管隨身碟」及「文青風鎖管環保袋」等超值贈品。

▲▼台鐵小卷便當開賣。（圖／台鐵）

▲「臺鐵小卷便當集點送好禮」活動自今日(8/17)起將持續至10月31日止。（圖／台鐵）

臺北及板橋車站台鐵便當店販售由臺北鐵路餐廳創新研製「香烤小卷西式燉飯便當」，以西班牙海鮮風味燉飯為靈感推出星級飯店等級的美饌，主菜是甘甜Q彈的香烤小卷，佐以炒雙絲(紅蘿蔔絲、蛋絲)及主廚特別調理的無籽黑橄欖和炒茭白筍等季節時蔬。

七堵餐務室研製的「鮮灼小卷便當」則於臺北、松山、南港車站的夢工場限量販售，特採「鮮燙」方式料理。小卷「鮮燙」前，每隻都先用米酒醃漬過，讓小卷入水「鮮燙」後依舊能保存小卷本身濃郁的鮮甜。

同時精選基隆在地漁獲製成的甜不辣及國產的優質蔬菜為配菜，包括枸杞高麗菜、花椰菜、炒黑木耳，還有酸甜解膩的蜜金棗，為這款便當增添了更多不同口感。

▲▼台鐵小卷便當開賣。（圖／台鐵）

▲台鐵小卷特色便當由臺北鐵路餐廳及七堵餐務室各自精心研製。（圖／台鐵）

ET快訊
快訊／台大實驗室爆炸起火！　多名學生燒燙傷
快訊／往北擴大！　8縣市豪大雨特報
剛下泳池「秒被叫上來」！　男星怒了：只有台灣有這規定
LIVE／群創處長劈3女小三辣照瘋傳　21歲AV女優考上台大
快訊／竹市9屆議員　心肌梗塞逝世
陳天仁不洗安全帽！ 　一戴「耳邊爬出這生物」嚇歪
一張照曝驚人雨勢！　籃球場只剩籃框

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯「驚見新奇1物」　結帳超神速！全場敲碗：中南部也需要

快訊／雨區往北擴大！8縣市「豪大雨特報」高屏雨彈最猛

獨／首例！高中老師斜槓里長　循柯Ｐ借調模式「新北教局准了」

好市多2%回饋券「可抵9千多」　1規定超難花！會員怨：壓力大

「台鐵小卷便當」今開賣！每份150元5通路買得到　集點再送保冷袋

嘉藥USR融合在地水族陣　培訓社區音樂照顧志工

群創處長爽吃3人妻！科技圈揭導火線：傳小三尪抓狂找黑道處理

一張照說明高雄驚人雨勢！籃球場變水池　只剩籃框露出水面

強烈雷雨帶掛台上空！對流雲系隨時「長出來」　今西半部雨時長

快訊／大雨徹夜狂炸高雄！鳳山驚現「路面塌陷」　現場管制中

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

全聯「驚見新奇1物」　結帳超神速！全場敲碗：中南部也需要

快訊／雨區往北擴大！8縣市「豪大雨特報」高屏雨彈最猛

獨／首例！高中老師斜槓里長　循柯Ｐ借調模式「新北教局准了」

好市多2%回饋券「可抵9千多」　1規定超難花！會員怨：壓力大

「台鐵小卷便當」今開賣！每份150元5通路買得到　集點再送保冷袋

嘉藥USR融合在地水族陣　培訓社區音樂照顧志工

群創處長爽吃3人妻！科技圈揭導火線：傳小三尪抓狂找黑道處理

一張照說明高雄驚人雨勢！籃球場變水池　只剩籃框露出水面

強烈雷雨帶掛台上空！對流雲系隨時「長出來」　今西半部雨時長

快訊／大雨徹夜狂炸高雄！鳳山驚現「路面塌陷」　現場管制中

東奧設計師野老朝雄打造世客博「世界館」主視覺　展現多元風格

收到衛福部來函！　打開發現是媽「以貓名義捐款」：怕牠們過不好

衛星照片會說話　中國在西沙群島中建島建飛機跑道

快訊／台大化工系實驗室驚傳爆炸！　多名學生燒燙傷送醫

基本工資看升！　林伯豐：漲逾2％不合理「缺電更可怕」

密封紙箱傳哭泣聲　志工割開見「3雙驚恐眼神」氣炸：還好沒窒息

大陸年輕人愛上「逛菜市場」舒壓　搜索量月增120%帶動轉型

福原愛被爆婚內曾想輕生！2友人控江宏傑「私下真面目」令她恐懼

全聯「驚見新奇1物」　結帳超神速！全場敲碗：中南部也需要

激戰1夜生1子！洋渣男射後不理害她被正宮求償　這原因判免賠

生活熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／雨彈轟炸！高雄三民淹大水　公車拋錨慘困路中

21歲女優考上台大！　「坎坷過往」被起底

群創處長不只出軌3女！　網傳「小六老公」找黑道打成豬頭

群創處長公布3人妻個資　律師直言「已觸法」

更多熱門

相關新聞

不只票價！台鐵60元便當也喊漲

不只票價！台鐵60元便當也喊漲

台鐵票價凍漲28年，而其最知名的台鐵便當也維持60元的親民價格，如今雙雙喊漲。交通部長王國材表示，明年台鐵完成公司化掛牌後，就可針對內容、價格等進行調整，不過他認為，應該要增加內容再調漲。

60元台鐵便當1配菜消失　眾人嘆：為它才買

60元台鐵便當1配菜消失　眾人嘆：為它才買

鐵路便當節6/9登場！台鐵推和牛入菜

鐵路便當節6/9登場！台鐵推和牛入菜

客家庄佳餚！台鐵靚客便當今開賣

客家庄佳餚！台鐵靚客便當今開賣

台鐵便當縮水　鄉民見2菜讚超佛

台鐵便當縮水　鄉民見2菜讚超佛

關鍵字：

台鐵便當

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

中華白輸58分　網點孫思堯：別侮辱國家隊

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生卻要他付2倍

快訊／日圓換起來！台銀現鈔至0.2216　逾1個月最甜

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面