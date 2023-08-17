「台鐵小卷便當」今開賣！每份150元5通路買得到　集點再送保冷袋

▲台鐵小卷便當開賣。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為響應2050年淨零碳排放目標，今日起推出榮獲「海洋之心生態標章」認證的「臺鐵小卷便當」，每份售價150元。10/31前並有加碼「臺鐵小卷便當集點送好禮」活動，包含大翅鯨保冷袋、鎖管隨身碟及環保袋等超值贈品。

台鐵局表示，此2款特色便當分別於臺北、板橋車站的台鐵便當店(由臺北鐵路餐廳供餐)及臺北、松山、南港車站的夢工場(由七堵餐務室供餐)販售，每份售價150元。

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▲▼台鐵小卷便當每份150元。（圖／台鐵）

「臺鐵小卷便當集點送好禮」活動自今日(8/17)起將持續至10月31日止，消費者購買「臺鐵小卷便當」時，可向櫃檯人員索取集點卡。購買完便當後可將便當盒蓋上的「海洋之心生態標章」貼紙撕下並黏貼於集點卡，就有機會兌換「保溫實用大翅鯨保冷袋」、「造型別緻鎖管隨身碟」及「文青風鎖管環保袋」等超值贈品。

▲「臺鐵小卷便當集點送好禮」活動自今日(8/17)起將持續至10月31日止。（圖／台鐵）

臺北及板橋車站台鐵便當店販售由臺北鐵路餐廳創新研製「香烤小卷西式燉飯便當」，以西班牙海鮮風味燉飯為靈感推出星級飯店等級的美饌，主菜是甘甜Q彈的香烤小卷，佐以炒雙絲(紅蘿蔔絲、蛋絲)及主廚特別調理的無籽黑橄欖和炒茭白筍等季節時蔬。

七堵餐務室研製的「鮮灼小卷便當」則於臺北、松山、南港車站的夢工場限量販售，特採「鮮燙」方式料理。小卷「鮮燙」前，每隻都先用米酒醃漬過，讓小卷入水「鮮燙」後依舊能保存小卷本身濃郁的鮮甜。

同時精選基隆在地漁獲製成的甜不辣及國產的優質蔬菜為配菜，包括枸杞高麗菜、花椰菜、炒黑木耳，還有酸甜解膩的蜜金棗，為這款便當增添了更多不同口感。

▲台鐵小卷特色便當由臺北鐵路餐廳及七堵餐務室各自精心研製。（圖／台鐵）