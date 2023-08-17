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BNT營運長訪台！王必勝證實明天見面談合作　疫苗研發採購成重點

▲中央流行疫情指揮官王必勝出席終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部次長王必勝擔任指揮中心指揮官資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部將與BNT（BioNTech）第一次面對面會談！BioNTech總營運長Sean Marettia來台，衛福部次長王必勝今（17）日證實，對方明天下午會來衛福部討論未來合作可能性，新冠疫苗會進一步看新變異株疫苗研發情況，至於流感、癌症疫苗甚至其他領域合作等也會一併討論，沒有預設立場。

台灣和BNT會面一波三折，原訂今年3月會面，經過至少三次的延宕，終於在8月中旬順利成行。「這是衛福部與BNT第一次面對面。」王必勝表示，衛福部方面會由次長周志浩帶領疾管署、食藥署、國家衛生研究院等代表與BNT會面，主要會針對未來合作方向進行洽談。

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王必勝指出，疫苗部分包含新冠新變異株疫苗發展，另外也不排除其他如流感、癌症疫苗，也看看有沒有其他合作空間，例如設廠或CDMO（委託開發暨製造服務）。

不過針對新冠疫苗，王必勝也坦言，國內近期疫情狀況與疫苗庫存，另向莫德納採購還有1500萬劑尚未交貨，因此再購買新冠疫苗的空間很小，但疫情難預測，沒有預設立場，大家還是談談看。

由於今年初BNT次世代疫苗被美國政府發布安全警訊，65歲以上長者接種後21天內可能有較高機率發生缺血性中風，王必勝也說，相關安全性問題也會在會談中瞭解進一步狀況。

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