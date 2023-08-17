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外交部：台灣捐逾1917萬　助烏克蘭興建防空避難所

▲▼我國駐波蘭代表處吳尚年大使與布查市市長費多盧克（Anatolii_Fedoruk）簽署援助協議。（圖／外交部提供）

▲我國駐波蘭代表處吳尚年與烏克蘭布查市市長費多盧克簽署援助協議。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

為協助飽受戰爭及空襲之苦的烏克蘭人民，我國駐波蘭吳尚年大使於8月16日代表政府與烏克蘭布查市市長費多盧克（Anatolii Fedoruk）簽署援助重建協議，台灣將捐款60萬美元（約新台幣1917萬7200元）協助該市興建防空避難所及重建兒童運動學校。外交部說明，費多盧克市長專程親赴華沙出席簽約儀式，駐波蘭代表處也邀請在華沙來自布查市的烏克蘭難民觀禮見證，場面溫馨感人。

外交部指出，俄烏戰爭爆發至今，俄羅斯仍持續對烏克蘭進行空襲，烏國民眾的人身及心理安全受到巨大影響，為此，我國政府協助布查市興建該市亟需的防空避難所，並修繕因遭空襲而被破壞的兒童運動學校，以提供該市兒童及青少年學習及運動的場所。

吳尚年致詞表示，本次計畫將可協助布查市民眾減緩來自俄羅斯侵略的壓力，台灣人民對烏克蘭朋友的境遇感同身受，因為同樣受到極權政權的威脅，俄羅斯侵略行為違反聯合國憲章和平解決爭端的基本原則，台灣將持續與其他民主國家合作，協助烏克蘭重建。

費多盧克感謝我國政府的支持與援助，他表示，台灣與烏克蘭雖然相隔千里，但雙方因對民主自由的堅持而連結一起，面對困境，團結非僅止於文字，台灣更體現於行動。台灣的援助計畫保障布查市民的生命，更讓兒童的未來有更多發展的可能，雙方合作成果將成為烏克蘭堅忍不拔的精神與台灣援助的象徵。

外交部說明，我國曾於2022年4月協助布查市修建11所防空避難所，並修繕1所幼兒園及9所民宅，超過1000個烏克蘭家庭受惠，台灣與烏克蘭共享民主、自由及人權的普世價值，並將持續堅定地與烏克蘭人民站在一起，協助烏克蘭重建。

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