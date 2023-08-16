　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸外交部：擁有核武從來「不是為了稱霸」　是懾止核戰爭

▲▼東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

▲大陸外交部表示，擁有核武從來「不是為了稱霸」。圖為東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

大陸外交部16日的例行記者會上，有媒體有關《不擴散核武器條約》第十一次審議大會的問題。發言人汪文斌對此回應表示，擁有核武器從來不是為了稱王稱霸，而是懾止核戰爭。

汪文斌表示，7月31日至8月11日，《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第一次籌備會在維也納舉行，標誌著新一輪審議週期啟動，當前，全球安全環境複雜演變，大國戰略安全競爭加劇，與會各方全面深入地討論了《條約》執行問題，儘管存在分歧，都展現了共同維護《條約》機制的願望。

汪文斌指出，《條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的基石，中方一向堅定支持《條約》宗旨和目標，會議期間，中方以積極、建設性態度參加了各項實質工作，積極推動發揮《條約》服務安全與發展的時代作用，同時也堅定維護自身正當安全與發展權益。

汪文斌說，中國恪守「不首先使用核武器政策」，擁有核武器從來不是為了稱王稱霸，而是懾止核戰爭，中國堅定維護國際核不擴散體系，反對將地緣政治利益凌駕於核不擴散之上，中國積極推動和平利用核能國際合作，強調核能和平利用不能以犧牲自然環境和人類健康為代價。

汪文斌強調，中方將繼續以習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等一系列重大倡議為指引，同國際社會攜手努力，不斷加強《不擴散核武器條約》的普遍性、權威性和有效性，以共贏思維應對複雜交織的國際安全與發展挑戰，為這個動盪變化的時代注入更多的穩定性和確定性。

ET快訊
王柏融登上英雄訪問台！　全程日文應答
爸「持股不到1%」當董事長！　賴品妤：很多企業都這樣
林襄「趴床辣照」粉絲暴動！
《權力遊戲》男星過世！患罕病「不能曬太陽」
快訊／新竹市區「無預警停電」一片漆黑
曾偷情許志安　黃心穎低調結婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸外交部：擁有核武從來「不是為了稱霸」　是懾止核戰爭

清皇帝床上SOP曝「限時30分鐘」！最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

SMA罕病患者遭歧視　保全辯稱「澆樹」將喝過的水倒掉

陸對台「課徵」聚碳酸酯反傾銷稅　國台辦：希望所涉企業積極配合

13歲小妹遭3醉漢搭訕威脅！當場反殺「單刀1挑3」…2男全身掛彩

陸媒爆廣東召集「國有房企」高層開會 　罕見由副部級高官主持

日防夜防「家賊」難防！　保母9個月偷163瓶茅台酒值400萬元

全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池問市　充電10分鐘行駛400公里

北上廣青旅擠滿「找不到工作的年輕人」　28歲陸男嘆很難放鬆

一晚被叫醒18次！　老闆苦勸：年輕人開民宿要三思

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

大陸外交部：擁有核武從來「不是為了稱霸」　是懾止核戰爭

清皇帝床上SOP曝「限時30分鐘」！最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

SMA罕病患者遭歧視　保全辯稱「澆樹」將喝過的水倒掉

陸對台「課徵」聚碳酸酯反傾銷稅　國台辦：希望所涉企業積極配合

13歲小妹遭3醉漢搭訕威脅！當場反殺「單刀1挑3」…2男全身掛彩

陸媒爆廣東召集「國有房企」高層開會 　罕見由副部級高官主持

日防夜防「家賊」難防！　保母9個月偷163瓶茅台酒值400萬元

全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池問市　充電10分鐘行駛400公里

北上廣青旅擠滿「找不到工作的年輕人」　28歲陸男嘆很難放鬆

一晚被叫醒18次！　老闆苦勸：年輕人開民宿要三思

新竹市區1665戶無預警停電　台電回應了

FIFTY FIFTY仍堅持硬槓公司！　官方曝「成員沒有和解意願」

32萬股東注意！　台企銀8／31除權息

林志穎《披荊3》帶頭開唱！瘦子、李玖哲帥現身「正式人選公開」

住「汶萊帝國酒店」體驗皇室生活！走路到私人沙灘　必吃英式下午茶

新竹5女囚禁凌虐閨蜜害她慘死！友人上門見「遺體發黑腫脹」嚇壞

不斷更新／陳克羿好投壓制　桃猿3比0領先兄弟

泰國國會「第三次總理選舉」22日登場　為泰黨9黨聯盟有望組閣

黨中央關切後改口「唯一支持侯友宜」？　潘一全：絕不可能支持

全球最紅柴犬「Doge」要18歲了！IG突停更60天　飼主曝心寒原因

大陸熱門新聞

26歲KTV女員工被4同事剁碎丟河道！動機超黑暗

22歲小妹遭暗黑交易50萬賣掉…人肉轉運到緬甸

陸2田徑女將遭世界田聯除名　驚人嗓音曝光

女友喝醉馬路大鬧！他喇舌安撫下秒慘叫舌頭斷2截

海底撈可以洗頭了　網吐1超強優勢大讚

甄嬛最狠是她！50歲還在侍寢　當皇太后卻慘死

幼兒園小朋友吃生蠔螃蟹！豪華食譜曝

陸揪「山寨版」樂高玩具公司 搜出160餘萬盒...涉案資金達48億元

全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池問市 充電10分鐘行駛400公里

清皇帝床上SOP曝限時30分鐘！最愛這姿勢

最美女逃犯殺小三躲24年被抓！長相竟變這樣

12歲童網購60商品　刷光全家積蓄

李嘉誠家族降價售北京房產開發案 建設近22年...取消買家驗資過程

皇帝怎選妃？「裸檢」過程超害羞

更多熱門

相關新聞

周天瑋／美中AI對話的契機

周天瑋／美中AI對話的契機

AI及網絡武器和核子武器不同：遍地皆是，無所不在，相對廉價，可能自主選擇目標，自主啟動，發動狀態容易低估後果，而出現不可預期以及難以掌握的情勢升高，最後導致核子戰爭的爆發。

快訊／被指任內曾秘密發展核武　陳水扁批子虛烏有：兩蔣才有

快訊／被指任內曾秘密發展核武　陳水扁批子虛烏有：兩蔣才有

美國擔憂北韓賣核武給俄國　嚴厲警告

美國擔憂北韓賣核武給俄國　嚴厲警告

奧本海默》反思「大科學」遺產

奧本海默》反思「大科學」遺產

美核潛艦停南韓　北韓：符合動用核武條件

美核潛艦停南韓　北韓：符合動用核武條件

關鍵字：

核武不擴散核武器條約汪文斌

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

爆熱戀「毛弟前女友」　禾浩辰大方認「發展中」：希望給我們一點空間

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

今起全台連下4天　雨最大時間曝

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

攻城獅又簽空氣？　林秉聖婉拒加入

快訊／36歲漫畫家佐野菜見癌逝！

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

大蛇丸單飛4年「百萬點閱剩2成」！　網點破關鍵

換變頻冷氣電費仍破萬　師傅曝1動作：月省2000

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面