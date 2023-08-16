大陸外交部：擁有核武從來「不是為了稱霸」　是懾止核戰爭

▲大陸外交部表示，擁有核武從來「不是為了稱霸」。圖為東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

大陸外交部16日的例行記者會上，有媒體有關《不擴散核武器條約》第十一次審議大會的問題。發言人汪文斌對此回應表示，擁有核武器從來不是為了稱王稱霸，而是懾止核戰爭。

汪文斌表示，7月31日至8月11日，《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第一次籌備會在維也納舉行，標誌著新一輪審議週期啟動，當前，全球安全環境複雜演變，大國戰略安全競爭加劇，與會各方全面深入地討論了《條約》執行問題，儘管存在分歧，都展現了共同維護《條約》機制的願望。

汪文斌指出，《條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的基石，中方一向堅定支持《條約》宗旨和目標，會議期間，中方以積極、建設性態度參加了各項實質工作，積極推動發揮《條約》服務安全與發展的時代作用，同時也堅定維護自身正當安全與發展權益。

汪文斌說，中國恪守「不首先使用核武器政策」，擁有核武器從來不是為了稱王稱霸，而是懾止核戰爭，中國堅定維護國際核不擴散體系，反對將地緣政治利益凌駕於核不擴散之上，中國積極推動和平利用核能國際合作，強調核能和平利用不能以犧牲自然環境和人類健康為代價。

汪文斌強調，中方將繼續以習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等一系列重大倡議為指引，同國際社會攜手努力，不斷加強《不擴散核武器條約》的普遍性、權威性和有效性，以共贏思維應對複雜交織的國際安全與發展挑戰，為這個動盪變化的時代注入更多的穩定性和確定性。