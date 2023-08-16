Dell戴爾佈局開學季拼商機　首次快閃活動8／19登場

▲ 戴爾將在八月舉行兩檔實體體驗活動。（圖／翻攝自戴爾）

記者樓菀玲／台北報導

戴爾插旗台北三創和光華新天地，預計接下來將在 8 月 19 日和 8 月 26 日分別舉行體驗活動，玩家只要完成現場互動闖關遊戲就有機會帶走戴爾自家的 14 吋可攜式螢幕，另外近期相當熱門的人氣演員林輝瑝，也會同步現身在 8 月 19 日的活動當中，親身與現場粉絲同歡。

戴爾深知科技在 Z 世代生活中的重要性，調查超過 9 成的 Z 世代會在選擇工作時考慮科技工具，而戴爾則持續承諾提供最頂尖的科技裝置，協助學子在學習和未來職場中展翅高飛。

據了解目前戴爾底下根據使用者需求區分多種產品線，從寫作業、玩遊戲到專業程式編碼，戴爾都有相對應的機型可供選擇，無論是 Inspiron 的輕便學習機、XPS 的高效能筆電，還是 Vostro 的商務筆電以及 G 和 Alienware 的遊戲機，都能滿足不同需求。

隨著開學季即將到來，除了戴爾之外其他各大業者也陸續推出開學季活動，像是全國電子就直接宣布即日起至 8 月底期間，針對多款筆電祭出優惠，如果是參加舊換新活動甚至還有機會最高折抵 50,900 元購機。

戴爾實體專賣店限時快閃活動

台北三創 Dell 專賣店（台北市市民大道三段2號2樓）

台北光華新天地 Dell 專賣店（台北市市民大道三段8號1樓A01室）

