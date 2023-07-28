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愛瘋修老闆砸爛兒筆電「刪培養1年遊戲帳號」：你得到救贖的一天

▲▼愛瘋修老闆砸爛兒筆電「刪培養1年遊戲帳號」：你得到救贖的一天。（圖／翻攝阿倫的愛瘋修與團購）

▲愛瘋修老闆將兒子的筆電砸爛，因為對方多次違反可以玩電腦的時間。（圖／翻攝阿倫的愛瘋修與團購）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「愛瘋修」老闆阿倫因就讀國小的兒子沉迷電玩，氣得將對方玩了一年的遊戲帳號刪除並將筆電砸爛，看著對方痛哭後表示，「願你可以理解，我今天當你面摔我買的筆電的用心良苦」，「我的員工要是這樣怠惰，我會馬上開除。但我無法開除你，所以只好這麼做了，讓你永生難忘。sorry」。

「愛瘋修」老闆阿倫27日深夜發文表示，就讀小學的兒子一再地違反玩電腦的時間，過去他跟妻子都看在成績還可以的份上，睜一隻眼閉一隻眼地忍耐，直到今天終於痛定思痛，將兒子玩了一年的Roblox帳號刪除，並在對方面前將筆電砸爛，「請你永遠記得恐怖的今天，但也會是你得到救贖的一天」。

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阿倫表示，他過去曾迷過遊戲，最後也將遊戲帳號刪除，因此懂孩子現在的傷心難過，但要升學的孩子不該沉迷於電玩，因此要將他買的筆電「收回」，「想玩可以，你有本事進社會了、成年了，我才懶得鳥你，但是小學生就該有小學生該有的作息與態度」。

最後，阿倫說，希望兒子可以理解他摔筆電的用心良苦，「寫文記下這天，以後也希望你可以看到，你討厭的爸爸的用心，原來我不如我想的開明、原來我也希望你可以專心在功課上、原來我也很厭惡你為了玩遊戲把我們交代的事情都丟腦後。沒有紀律是我的錯，爸爸今天跟你道歉，恨我也好，不喜歡也罷，我只是做我該為我孩子做的事」，「X…電腦也是花錢買的，心痛…但願值得」。

網友看完紛紛留言，「只能說大人都容易沈迷了，何況是小孩」、「可以不摔啊，可以鎖起來啊！雖然很多父母都幹過這事，但藏起來也是不錯的」、「摔壞東西就算了，刪帳號真的無法理解。希望你的小孩子長大後不會在你面前摔東西」、「摔爛東西也是一種暴力」、「後來孩子把筆電組裝修好，從此修出了興趣」。

▼愛瘋修老闆全文如下。（圖／翻攝阿倫的愛瘋修與團購）

▲▼愛瘋修老闆砸爛兒筆電「刪培養1年遊戲帳號」：你得到救贖的一天。（圖／翻攝阿倫的愛瘋修與團購）

▲▼愛瘋修老闆砸爛兒筆電「刪培養1年遊戲帳號」：你得到救贖的一天。（圖／翻攝阿倫的愛瘋修與團購）

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