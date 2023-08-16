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大陸 大陸焦點 特派現場

陸揪「山寨版」樂高玩具公司　搜出160餘萬盒...涉案資金達48億元

▲大陸一對陳姓兄弟1:1山寨樂高積木玩具藉此獲利。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸一對陳姓兄弟1:1山寨樂高積木玩具藉此獲利。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安機關經過近1年的佈線調查，於2022年8月在某公司倉庫等多處查扣各類樂高侵權玩具上千款共計160餘萬盒及用於製作仿冒的模具等物品。經鑒定，送檢的涉案積木玩具經外包裝、拼裝玩具及說明書的比對確認，與樂高公司享有著作權的積木套裝基本相同，構成複製關係。目前，該案起訴4件14人，追訴到案3件16人。

《澎湃新聞》報導，一比一複製的樂高積木玩具顆粒、說明書以及外包裝圖案，外包裝盒上標注的商標卻是「博樂」。為了牟取非法利益，一犯罪團伙在未經樂高公司許可的情況下，開設公司、招聘員工，組建分工明確、層級分明的仿制、銷售「一條龍」式產業鏈，涉案金額高達11億元人民幣（約48億元新台幣）。

案件發生於2021年6月，大陸公安機關接獲線報指，電商平台上有兩間店鋪對外銷售與樂高品牌各型號幾乎一模一樣的積木玩具。進一步偵查發現，一對陳姓兄弟先後於2006年12月和2016年1月共同註冊成立A玩具廠和B公司，從事玩具生產和銷售業務。

▲大陸一對陳姓兄弟1:1山寨樂高積木玩具藉此獲利。（圖／翻攝澎湃新聞）

在未經樂高公司授權的情況下，陳姓兄弟透過製作模具、3D建模等方式，將樂高積木玩具顆粒，拼搭說明書和外包裝圖案進行1:1複製，並在外包裝盒上貼牌「博樂」、「樂翼」、「坦克」等自有商標銷至海內外。
樂高公司2017年2月17日發現A玩具廠和B公司有不正當競爭行為，便對陳姓兄弟提起民事訴訟，該年9月28日，法院作出一審判決，確認陳姓兄弟生產、銷售的玩具產品構成不正當競爭行為，判決兩兄弟支付賠償金及合理費用共計人民幣22萬餘元（人民幣，下同）。

賠款後，由於山寨品價格較便宜，在市場上仍受到部分買家喜愛，為了牟取非法利益，陳姓兄弟仍未收手，將公司的設計部、銷售部等與侵權玩具產品相關的部門搬離公司總部以防被查處，並雇傭員工繼續從事侵權樂高玩具的生產、銷售業務。

直至2022年8月初，公安機關抓獲該系列案件的部分被告人，並在B公司倉庫等多處查扣了各類樂高侵權玩具上千款共計160餘萬盒及用於製作仿冒樂高積木玩具的模具等物品。

經鑒定，送檢的涉案積木玩具經外包裝、拼裝玩具及說明書的比對確認，與樂高公司享有著作權的積木套裝基本相同，構成複製關係。最終，檢察機關認定涉案侵權玩具1400餘款、非法經營數額11億餘元。

上海黃浦區檢察院近日對該系列案件的被告人以侵犯著作權罪、銷售侵權複製品罪向法院提起公訴，起訴案件4件、含陳姓兄弟及其家人在內的涉案人員共14人。

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