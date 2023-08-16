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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德稱沒想好跟習近平吃什麼　她舉當年「涼拌水母」諷準備不足

▲▼副總統賴清德出訪巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮行前談話。（圖／記者宋良義攝）

▲賴清德曾在快問快答中說最想共進晚餐的人物是習近平。（圖／記者宋良義攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德日前與學生進行「快問快答」挑戰時，脫口最想共進晚餐的人物是中國國家主席習近平，而他近日接受外媒《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪再度被詢問「哪道料理能為台灣帶來和平？」，他則表示要吃什麼還沒想那麼多。對此，國民黨台北市議員鍾沛君則在臉書提到，賴清德當年任台南市長出訪香港的往事，諷刺賴清德時隔多年，還是準備不足。

對於《彭博商業周刊》詢問，哪一道台灣料理能帶來和平？鍾沛君表示，說實在的，她也是記者出身，大概能理解記者雖然問的是「料理」，其實就是「做球」給賴清德，讓賴清德再次闡述為什麼要與習近平共進晚餐？又打算如何達成與習近平同桌吃飯？如果賴清德真能答出什麼料理，那就更完美了，說不定還能引伸出一則美食搭稿。

鍾沛君指出，但賴清德卻回答，「要吃什麼食物，這個沒有想到那麼多，因為這是一場活動的快問快答，並沒有想到說他哪一天真的會來到台灣，或著是哪一天我可能會到中國」，他的答案是想要緩解兩岸關係，增進兩岸的和平發展，就是這樣而已。

對此，鍾沛君表示自己聽到是一頭霧水，「啊？原來什麼都沒想？只是說說而已？」，卻讓她想起採訪賴清德的一段往事。

鍾沛君提到，2013年，台南市與香港開通了直航，時任台南市長賴清德暫時忘卻了「木馬屠城」的高度警覺，搭乘首航班機飛往香港宣傳觀光，而她則是隨團採訪的記者之一；其中一個行程，賴清德被安排和香港美食作家座談，也被問到對什麼香港美食印象最深，賴清德當場不假思索地說，「涼拌水母，那個非常特別！」讓她在心裡直呼，「欸不是！還以為我聽錯了。香港朋友盛情款待，端出各色在地佳餚，結果賴清德覺得最特別的是海蟄皮？」

鍾沛君補充，台南市隨行人員急忙代為解釋，因爲賴清德當時只吃了晚宴桌菜，還沒機會嚐到道地小吃。但他仍然認為，「晚宴最特別的是海蜇皮？聽來還是怪怪的。」

鍾沛君最後強調，事隔多年，賴市長變成了賴副總統，當時還想到吃了涼拌水母，這回連想都沒想，要說賴清德都不重吃嗎？她更相信是賴清德準備不足，當年造訪香港，沒有預備一番賓主盡歡的說法，如今談及兩岸，也是虎頭蛇尾。

此文一出也引起網友歪樓討論，「涼拌水母？沒聽過這個說法」、「長這麼大沒聽過涼拌水母皮」，也有網友笑說，「沛君議員的表情千言萬語啊！」

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