陳建州爆「性騷50天」首現身！　今早赴北檢出庭

▲黑人涉性騷大牙。（圖／翻攝自臉書／黑人、大牙）

記者葉國吏／綜合報導

藝人大牙（周宜霈）爆料11年前遭黑人陳建州性騷，陳建州先提民事對大牙求償1000萬元，事後撤告改告大牙加重誹謗。北檢上月分「他字案」偵辦後，今早首度以告訴人身分傳喚陳建州應訊。這也是陳建州自性騷事件後沈默50天，首度出面。

黑人陳建州接連遭藝人大牙、郭源元等人指控性騷擾，其中首爆料的大牙6月間點名「當時的老闆陳先生」，在2012年與拍攝團隊前往香港拍攝節目時，晚上在飯店強行進入她的房間，持續開玩笑稱「鬆一下」，大牙發文表示，當時她驚覺不對勁，起身要去開門，卻突然遭陳建州從後方熊抱拉倒在床上，稱「試過搞不好你會喜歡」，「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」

▲黑人(陳建州)對大牙說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」（圖／翻攝宜霈vs大牙）

黑人和妻子范瑋琪接連反擊指控，並委託律師對大牙提告求償1000萬元及公開道歉，不過後來又撤告改提告大牙加重誹謗。北檢上月分「他字案」偵辦，原訂在8月3日傳喚陳建州出庭，不過後來因遇卡努颱風、北北基停班課暫停。

根據《中國時報》報導指出，北檢將在今天早上首度以告訴人身分傳喚陳建州應訊。這也將是陳建州自性騷風波沈默50天後，首度對外說明。