涉500萬買兇殺青山宮主委　吳明達判1年8月...無期徒刑假釋恐撤銷

▲吳明達（左著白上衣者）涉犯買兇欲暗殺北市萬華青山宮主委等案，曾被羈押禁見8個月。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

犯殺人罪仍在假釋期間的黑道分子吳明達，被控成立「威震集團」自任董事長，利用做公益企圖漂白轉型，私下仍搞賭場搶地盤，並涉及數件槍擊案，去年（2022年）更涉買凶企圖槍殺北市萬華青山宮主委黃清源，但殺手拿錢不敢辦事、反而供出吳男犯行，吳男到案被羈押逾8個月才獲准交保共130萬元；台北地院審結，16日依預備殺人、聚眾賭博等罪合併判刑1年8月，可上訴。

吳明達今沒到庭聆判，未來若就此判刑定讞，不僅本案要坐牢，先前的假釋也將被撤銷、須重回監獄執行無期徒刑。威震集團涂姓秘書長代為聽判後，受訪表示希望還給吳男公道，「很多事情不是想像的那樣，收到判決書後會上訴」。

同案被告劉志偉、劉偉元被依預備殺人罪各判刑10月，另案被關押的槍手張修名獲判無罪，涉居間牽線的角頭梁建偉因無故不出庭，合議庭未能審理，若拘提無著，將對梁男發布通緝。

▲吳明達（中）因涉犯預備殺人案交保100萬元後，再因涉嫌經營賭場與洗錢被逮。（資料照／記者邱中岳翻攝）

角頭出身的吳明達，1999年間在北市街頭槍殺時任北聯幫主唐重生，吳男被依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞，服刑到2017年獲准假釋。他出獄成立「威震集團」擔任董事長，到處送米糧物資給弱勢團體做愛心，贏得不少掌聲，但檢警蒐證認為吳男藉公益之名企圖漂白，實際仍涉從事暴力犯罪，以北市大同區為據點，在雙北地區拓展地盤。

北市1名李姓建商去年向吳明達索討千萬元債務，並請萬華青山宮主委黃清源調解，和吳男不歡而散。去年2月間，張修名和桃園正義會角頭梁建偉突然投靠黃清源尋求保護，聲稱受吳明達的手下劉志偉、劉偉元之託暗殺黃男，但張男去青山宮蹲點2天不敢動手，還把訂金50萬元花光，怕遭吳男等人報復。

梁、張2人聲稱的暗殺計畫破局後，李姓建商位於萬華的公司與泰山住處隨即於去年4月接連遭開槍示威，檢警循線查出吳明達涉以500萬元酬勞叫手下買兇殺人內情，起訴吳男5人涉犯預備殺人罪嫌。

吳明達交保100萬元後，去年10月再被檢警查獲涉於北市萬華、大同等地投資地下賭場抽頭牟利，檢警並懷疑他將賭場獲利4520萬元透過地下匯兌業者轉到境外藏匿，吳男同月被拘提到案、訊後聲押禁見獲准，檢方追加起訴吳男等人涉犯聚眾賭博、《組織犯罪防制條例》、洗錢等罪嫌，建請法官從重量刑。

吳明達被羈押到今年（2023年）6月7日，當天全案在黃清源出庭作證後辯論終結，合議庭認為所有證人都已詰問完畢，吳男串證疑慮明顯降低，已無繼續羈押必要，准許吳男再交保30萬元，並限制住居與限制出境、出海。吳男被追加起訴的《組織犯罪防制條例》、洗錢等罪嫌，今都獲判無罪，均可上訴。