500萬買兇槍殺青山宮主委破局　威震集團吳明達羈押逾8月獲交保

▲吳明達（白上衣）涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，羈押逾8月後辯論終結並獲增加交保30萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

黑道組織「威震集團」董事長吳明達去年（2022年）因債務糾紛，涉買凶企圖槍擊扮演調人的萬華青山宮主委黃清源但破局，吳男另被查獲涉從事主持犯罪組織、經營賭場等犯行，二度到案被羈押禁見並被起訴、追加起訴預備殺人、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，台北地院昨（7日）審理後辯論終結，訂於今年8月16日宣判，合議庭准許吳男增加交保30萬元，並限制出境、出海與限制住居。

合議庭先前裁定吳明達從今年5月1日起延長羈押禁見2個月，理由是吳男涉犯本案時，仍在早年所犯殺人罪被判無期徒刑的假釋期間，本案又涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，一旦判刑被撤銷前案假釋，將入監繼續執行無期徒刑，顯有逃亡之虞，加上本案審理時，吳男與部分共犯、證人的供詞有出入，確有高度可能利用權勢及各種方式進行勾串滅證，且無其他手段替代羈押禁見。

不過合議庭昨准許吳明達交保理由，主要為黃清源昨出庭作證後，所有證人都已詰問完畢，吳男串證疑慮明顯降低，考量吳男因涉犯預備殺人罪嫌第1次到案，訊後交保100萬元，所以裁定吳男再提出30萬元保證金，合計130萬元，加上限制出境、出海與限制住居，應足以確保後續審理、執行，兼顧公益與人權。吳男昨傍晚6點多已辦妥交保手續。

角頭出身的吳明達，1999年間在台北市街頭開槍狙擊當時的北聯幫幫主唐重生，導致對方傷重不治，吳明達被依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞，服刑到2017年獲准假釋。吳男出獄成立「威震集團」推動公益活動做愛心，藉此漂白，實際仍涉從事暴力犯罪，在雙北地區拓展地盤。

李姓建商去年向吳明達索討千萬元債務，並請萬華青山宮主委黃清源調解，吳男對此不滿，涉以500萬元酬勞要手下劉志偉等人找殺手槍擊黃男，但張姓殺手拿了訂金50萬元遲遲不敢動手，還把訂金花光，倒戈向黃男尋求保護，李男位於萬華的公司與泰山住處隨即於去年4月接連遭開槍示威。

檢警循線查獲吳男與殺手等5嫌，吳男到案交保100萬元，但檢方起訴吳男等人涉犯預備殺人罪嫌後，又發現男涉經營賭場抽頭、將2265萬元賭場獲利透過地下匯兌轉往對岸洗錢，且吳男與手下涉構成犯罪組織，檢方去年10月間再度指揮警方拘提吳男到案，訊後聲押禁見獲准，去年11月追加起訴吳男涉犯《組織條例》、洗錢與聚眾賭博等罪嫌。