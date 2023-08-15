賴品妤反核為賺綠能財？　他揪邏輯問題：核能、綠能何時變互斥

▲賴品妤的反核立場近日因其父親賴勁麟的雲豹能源公司遭到質疑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委賴品妤反對核電，後遭質疑其父賴勁麟是雲豹能源董事長，且掛名公司代表人的能源相關公司高達18家，是「綠能大亨」，遭在野黨猛批反核是為了繼續賺綠能財。對此，律師林智群15日就在臉書揪出疑點指出，「綠能跟核能，什麼時候變成互斥的？」目前的能源政策都走向提高再生能源，不管核能是否重啟，綠能是一定可以繼續發展的。

近期台電虧損的問題引發熱議，台電也出面澄清，近兩年虧損主因是俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲，兩年來光是燃料成本就增加超過6000億，是過去的兩倍以上，在綠電方面的購電支出只佔總支出6%。對此，林智群表示，最近一堆人在講雲豹能源的事情，說台電虧損都是綠電造成的，他查了一下資料，雲豹能源上半年稅後純益4.11億元，「雲豹能源賺4億元，可以造成台電4000億元虧損？」

此外，林智群提到，最近網路上有風向指出，賴品妤就是不想重啟核能，這樣綠能才能繼續賺，但他直言，這個邏輯本身就有問題，「綠能跟核能，什麼時候變成互斥的？」國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德的能源政策，雖然對核能發電看法不一，但都有一個共通點，就是提高再生能源的比重到40%甚至50%，因此，不管核能是否重啟，綠能是一定可以繼續發展的。

「有人在的地方，就是江湖；每個產業都有供應鏈，都有利益」，林智群表示，除了綠能產業，難道核能就不是一個產業鍊？蓋一個核電廠，一直蓋不發電，也是好幾千億的生意，這個就不是利益？