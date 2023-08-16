錢帥君男友1原因竟「自行報案」坑殺合夥人　慘遭6千萬追殺

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郭哲敏竟「自行報案」坑殺合夥人　慘遭6千萬追殺

88會館負責人郭哲敏逃亡9個月後，在泰國被捕，10日遭警方押解回台。（刑事局提供）

▲88會館負責人郭哲敏逃亡9個月後，在泰國被捕，10日遭警方押解回台。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

牽扯多位政商名流、檢警高層的88會館案有新發展，潛逃海外9個月的會館負責人郭哲敏，7月底在泰國被捕，本月10日遣返回台隨即遭收押禁見。知情人士透露，郭的逃亡生活十分豪奢，不僅住近億元的曼谷豪宅，還常上酒店。此外，郭哲敏潛逃時為籌措跑路費，竟然自行報案、坑殺眾合作對象，氣得受害人祭出200萬美元懸賞，強調無論死活都要逮到他！

郭哲敏涉及的案件要從去年2月說起，當時檢警偵辦他及貼身女帳房陳品言等23人涉嫌洗錢、詐欺案，將一干人約談到案，但訊後卻讓郭、陳等人交保。

郭哲敏逃亡時涉嫌捲走鉅款，遭合作對象、股東發出200萬美元懸賞令。（翻攝畫面）

▲郭哲敏逃亡時涉嫌捲走鉅款，遭合作對象、股東發出200萬美元懸賞令。

同年10月底，郭哲敏、陳品言潛逃出境，事後傳出承辦檢察官王涂芝涉嫌通風報信，原因是她與時任警政署政風室主任的檢察官黃錦秋，2020年初曾接受郭招待，出入八八會館。案件爆發後，王遭調離現職，黃則被移送職務法庭懲戒，全案仍在調查中。

郭哲敏藏身泰國曼谷一處商場共構豪宅（箭頭處），房價要價近億元。（翻攝Gooogle Maps）

▲郭哲敏藏身泰國曼谷一處商場共構豪宅（箭頭處），房價要價近億元。

確認郭哲敏潛逃後，新北地檢署去年11月發布通緝，並將郭的護照註銷，刑事警察局及各駐外警察聯絡官，隨即與各國執法機關組成專案小組，持續追查郭的行蹤，發現他以買來的柬埔寨護照入境新加坡，並輾轉在泰國、馬來西亞、柬埔寨等國流竄，最後躲藏在泰國曼谷的豪宅。

郭哲敏持柬埔寨護照在東南亞各國逃竄，最後落腳泰國曼谷。（讀者提供）

▲郭哲敏持柬埔寨護照在東南亞各國逃竄，最後落腳泰國曼谷。

知情人士Ａ先生向本刊指出，郭哲敏潛逃出境後，就有黑幫發出追殺令，原因是他在洗錢案爆發前，為籌措跑路費，竟自導自演向警方報案，捲走他成立的博弈集團的大量資金，導致眾多股東、金主被坑殺。這些人氣不過郭的行徑，因此發出懸賞令，要讓他付出代價！

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