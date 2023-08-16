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全台「欣園」被盯上！　倒閉麻辣火鍋店求償6位數

一間倒閉的麻辣火鍋店被爆料，負責人對全台叫「欣園」的餐廳進行商標侵權告訴，甚至開出6位數和解金。（圖／翻攝自我是永和人）

▲一間倒閉的麻辣火鍋店被爆料，負責人對全台叫「欣園」的餐廳進行商標侵權告訴，甚至開出6位數和解金。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近期傳出有一間倒閉的麻辣火鍋店負責人，利用商標找上其他同名的餐廳，並提告對方侵權，要求高額賠償金或和解金，當中就有店家怒公開此事，透露自己已經用了6年，當初還是市府工商課說可以使用才用，並怒批提告人不敢去告欣園食品這種大公司，只找他們這種小餐廳。

同樣叫欣園的店家都收到被告通知，不少店家都紛紛和對方和解，有店家不願和解打官司卻也輸了賠更多。（圖／翻攝自欣園海南雞飯臉書）

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▲同樣叫欣園的店家都收到被告通知，不少店家都紛紛和對方和解，有店家不願和解打官司卻也輸了賠更多。

一名餐廳負責人在臉書社團「爆料公社」中發文，表示自己收到一間停業的麻辣火鍋店負責人提告侵權，甚至不只他是全台含有「欣園」兩個字的餐飲店，甚至和解金額都要6位數以上，並認為對方不敢找欣園食品這種大公司，只敢找她們這種小公司，更表示當初開公司還有跟嘉義市政府的工商課確認過，已經使用了六年卻遇到這種事情。

她表示更因此借錢來打官司，不願意平白給對方和解費，甚至因為生活壓力大還因此看了身心科。爆料人表示，對方從刑事轉民事後，要求了20萬元和解費，並透露已經有好幾家欣園都已經拿錢和解，暗示要她就範。

據《TVBS》報導，欣園客家菜業者就表示，「我也跟他和解了啊，我用錢跟他和解啊，因為新竹的欣園早餐，他是他的大目標，還有一個欣園海產店，後來他對他們就提告，那我們就知道會輸了，那我就不要玩了，我是9萬跟他和解。」被點名的欣園早餐店，則找來專業律師花了10幾萬，卻還是輸掉官司，又賠給對方10幾萬，總計前後損失2到30萬，還為了不想衍生更多事端，直接把店名改掉。

有法律顧問粉專「挺力優創」就分析此事件，透露創業開公司一定會進行「公司登記」，但很多人往往就忽略了「商標登記」。透露開業找會計師進行公司名稱登記之前，記得一定要找專業的專利師或商標代理人，確定公司名稱是否會有商標侵權或使用上的問題，確定沒有問題後，再請會計師進行公司名稱登記，以免未來發生糾紛得不償失。

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