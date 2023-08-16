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技嘉 x 中信兄弟「AORUS GAME DAY主題日」爽翻球迷！引領頂級電競玩勝現場

▲技嘉x中信兄弟主題日，總經理林英宇開球。（圖／記者林敬旻攝）

▲秉持與中信兄弟一樣的拚鬥精神在電競產業全力奮戰，技嘉科技總經理林英宇受邀於AORUS GAME DAY主題日擔任開場嘉賓，開球前也特別在場邊練習，展現個人拚勁十足的一面！（圖／記者林敬旻攝，下同）

生活中心／綜合報導

隨著中華職棒34年的下半季戰火熊熊燃起，所有球迷都緊盯著每場比賽的勝負，尤其將「挑戰三連霸」視為今年唯一目標的中信兄弟黃衫軍，更是在場上發揮隨機應變、拚盡全力的鬥志！如此精神也讓技嘉科技(GIGABYTE)旗下頂級電競品牌AORUS大感佩服，不僅在今年宣佈與中信兄弟成為合作夥伴，中信兄弟球員王威晨與江坤宇也共同擔任AORUS品牌大使，8月12、13日剛結束的精彩賽事不只讓球迷回味再三，當天由AORUS冠名贊助的「AORUS GAME DAY主題日」，也讓在場球迷親身見證AORUS帶來的超順暢娛樂沉浸體驗！

▲▼ 中信兄弟,職棒,棒球,主題日,技嘉,AORUS,電競,林英宇。（圖／AORUS提供）

▲總經理林英宇（右2）受邀成為AORUS GAME DAY主題日首日的開球嘉賓，AORUS品牌大使王威晨（右1）、江坤宇（左1）也和吉祥物「鷹神」一同朝氣合影！（圖／品牌提供）

延續母公司技嘉科技多年來秉持的創新技術與穩定品質，AORUS瞄準電競賽事一再突破的極限，致力推出效能強大、高規格的電競產品，不僅成為所有玩家心目中的夢幻逸品，更要滿足消費者愈來愈講究的高品質遊戲體驗。AORUS GAME DAY主題日首日8/12，特別邀請技嘉科技總經理林英宇到場擔任開球嘉賓，身為推動今年與中信兄弟合作的關鍵人物，林英宇相當重視此次「初體驗」，賽前也特別在場邊練習一波，正式站上投手丘前林英宇暖心道，「中信兄弟為棒球奮戰的精神，和AORUS專注於電競領域的品牌精神一樣，我們很希望藉由此次跨界合作帶來鼓舞人心的正能量，同時也為棒球盡一分心力！」

▲技嘉x中信兄弟主題日，總經理林英宇開球後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲技嘉科技總經理林英宇受訪時表示，此次AORUS GAME DAY主題日希望為國球盡一分心力的同時，也能將AORUS引以為傲的頂級電競遊戲體驗，帶給現場所有球迷玩家。

林英宇也表示，「棒球和電競都講求團隊精神，合作這件事很需要人與人彼此間的信任與依賴，追逐最高等級的榮耀是AORUS與中信兄弟的唯一目標，為這個目標一起往前衝，是今年合作想要表達的精神。」預備開球前他也不忘喊出，「預祝中信兄弟三連霸成功！」

在難得的主題日期間，AORUS也直接把旗下電競筆電、主機板、顯示卡、電競螢幕以及電競周邊等專業品項帶到現場，在場外搭起趣味活動以及關卡闖關的棚子，每個關卡與攤位都擠滿踴躍參加的人潮。像是只要完成任一電競任務，就可兌換知名品牌洋芋片，讓球迷與電競迷還沒入場就有玩也有得吃，除此之外也可為自己贏得應援毛巾、手機氣囊支架等相當實用的精美禮品！只見所有球迷在現場人員的解說帶領下，都全神貫注在遊戲世界中，顏色鮮豔、畫面流暢的表現以及絲毫不卡頓的遊戲速度，完全擄獲大家的注意力。

▲技嘉x中信兄弟主題日。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼球迷在現場人員的解說帶領下，全神貫注在遊戲世界中，體驗AORUS頂級電競設備帶來的沉浸式娛樂體驗。

▲技嘉x中信兄弟主題日。（圖／記者林敬旻攝）

現場同時也展出AORUS x 中信兄弟聯名電競主機，一次入手就能獲得頂級電競以及棒球霸主的冠軍級加持，加上AORUS也針對現場球迷祭出多項限定獨家優惠，吸引許多球迷詢問購買。值得一提的是，AORUS也在主題日兩日，分別提供AORUS 15X電競筆電以及AORUS FI32U 4K電競螢幕做為「現場抽獎」的最強大獎，讓球迷們全嗨翻！

▲技嘉x中信兄弟主題日。（圖／記者林敬旻攝）

▲AORUS x 中信兄弟聯名電競主機也於主題日現場展出。

▲▼ 中信兄弟,職棒,棒球,主題日,技嘉,AORUS,電競,林英宇。（圖／AORUS提供）

▲AORUS GAME DAY主題日祭出AORUS 15X電競筆電以及AORUS FI32U 4K電競螢幕，讓現場球迷抽獎！（圖／品牌提供）

竭力為專業玩家打造極致有感的遊戲體驗，AORUS期望透過今年與中信兄弟的合作，達到兩方品牌推動科技和體育產業發展的理想願景。除了關注國內體育活動，林英宇也表示，「技嘉科技與AORUS其實也都與各大校園持續合作，努力培育未來台灣的科技人才以及經營培養在地的電競戰隊，我們也秉持著『取之於社會、用之於社會』的精神，未來繼續與在地環境共生共榮，是我們長遠的目標！」

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