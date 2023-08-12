新竹「狂亂行人」斑馬線蹲30秒！連換3詭異姿勢　默劇讓騎士看傻眼

記者趙蔡州／綜合報導

台灣政府為洗刷「行人地獄」惡名，政府加重駕駛不停讓行人罰款，但也因此衍生出許多糾紛。有1名騎士7月15日行經新竹火車站前，遇上一位闖紅燈且行為詭異的行人，在斑馬線上連續做出3個不同姿勢，導致騎士完全不敢通過，影片一出立刻引發網友熱議。

WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台在YT頻道貼出影片，事件發生在今年7月15日下午4點多，騎士行經新竹火車站前準備通過路口，沒想到前方一位白衣男子不但闖紅燈，還蹲在斑馬線上看著大家，幾秒後白衣男突然站起，往前走了幾步便再次蹲下看大家。

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▲白衣男子在路口做出3個不同蹲姿，讓騎士都不敢前進。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權使用）

白衣男在斑馬線上先後做出3個不同蹲姿，騎士看見如此詭異的場景也不敢強行硬闖，雙方在原地僵持了大約30幾秒，所幸白衣男最後自行離開，騎士才終於能通過路口。

影片一出立刻引發網友熱議，有人說，「有病記得去看醫生」、「只要大家不尷尬， 尷尬的就是他」、「大家都在排隊看他表演默劇，而且還不用收費，真棒」、「我相信這不是停讓，這是觀察奇異生物」、「遇到這種的，直接報警了啦」。

新竹市警方表示，影片中行人穿越燈號已經紅燈，白衣男子仍闖越通過路口，已違反道路交通管理處罰條例第78條規定，可開罰500元罰鍰，且該行為也嚴重影響其他用路人權益，提醒民眾千萬不要模仿，避免發生危險。