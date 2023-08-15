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大陸 大陸焦點 特派現場

百度放棄造車　曾揚言自動駕駛「領先特斯拉」

▲▼百度搜尋引擎。（圖／CFP）

▲大陸百度公司。（圖／CFP）

文／中央社

中國網路巨頭百度2021年成立「集度」宣布造車，曾揚言其自動駕駛技術超越特斯拉。不過，吉利控股集團昨天發布旗下全新汽車品牌「極越」，就是集度汽車更名而來，這也代表百度放棄造車。

綜合騰訊新聞「深網」、經濟觀察網等陸媒報導，吉利14日正式發布旗下全新汽車機器人品牌「極越」，這也代表吉利與百度的「汽車機器人戰略合作專案」向高端智慧汽車量產邁出實質性一步。

此外，集度汽車首款車型ROBO-01正式命名為「極越 01」，有望於今年下半年發布。目前該車已經現身中國工信部14日公布的「道路機動車輛生產企業及產品公告」（第374批），意味著這款車已經獲得生產資質（資格）。

據報導，更名後的極越汽車，由吉利負責生產、製造，百度將在智慧座艙、智慧駕駛和文心一言等AI技術能力方面，為極越提供服務。

集度變極越，百度從帶頭造車的大股東，轉為參與造車的技術提供方，這意味著目前百度創始人李彥宏或已放棄造車，回歸2018年時的初心，即「百度不會自己造車，不會自己去開生產線、設計發動機，只做擅長的自動駕駛技術研發」。

百度2021年1月宣布造車後，成立集度汽車，當時吉利是新公司的戰略合作夥伴，百度占股55%，吉利占股45%。消息披露後，百度股價一度大漲。

官宣造車後的一年半裡，集度汽車動作迅速，2022年6月就發布首款概念車ROBO-01；同年10月完成試製，宣布集度ROBO-01探月限定版上市，售價人民幣39.98萬元（約新台幣175萬元），預計2023年交車。

集度CEO夏一平表示，集度的首要使命是承載百度所有的技術落地。李彥宏也對集度寄予厚望，他在2022年8月的集度首屆汽車機器人生態大會上曾擲下豪言：「就自動駕駛技術而言，集度將領先特斯拉一代」。

集度ROBO-01雖然在2022年亮相各大車展，但始終沒向中國工信部進行申報，此後開始收斂聲量，進行頻繁工商資訊變更。今年8月9日，吉利與百度合資成立杭州極與越汽車科技有限公司，轉為吉利關聯方持股65%，百度關聯方持股35%。

報導指出，能否拿到新能源汽車生產資質，是中國新勢力們造車路上遇到的第一大難關。理想、小鵬、威馬、零跑等新能源汽車品牌都是透過收購、併購有生產資質企業來獲得生產資質。

歷經多種嘗試之後，百度選擇退守技術方案提供方，將造車話語權交給吉利，以保證集度即極越的順利量產。

此外，百度2021年宣布造車，當時新能源汽車格局尚不明朗，銷量差距較小。但如今比亞迪以絕對優勢穩坐全球及中國國內新能源銷量第一，占據37.4%的中國市場，尚未量產的新品牌要想突圍參戰，難度較大。

報導也提到，百度自豪領先的智慧駕駛技術，因為法規限制，在價格和技術雙雙飛速「內卷」的中國汽車業，各家智慧化差距在不斷縮小，智慧化對購車決策的影響力也在逐漸減弱。

此外，今年年初，人工智慧聊天機器人ChatGPT引爆新一輪AI浪潮後，生成式AI成為科技大廠擺脫自動駕駛困境的一劑良藥。美團、百度、阿里巴巴先後傳出自動駕駛團隊收縮。

對於吉利而言，它本身擁有全球最多的乘用車子品牌，旗下光新能源品牌就有極氪、銀河、幾何、極星、睿藍等，內部早已習慣「多生孩子好打架」這一模式。

報導形容，如果說之前的集度汽車是集萬千寵愛於一身的「獨生子」，現在的極越汽車則需要靠自身表現向吉利與百度爭取更多的資源。

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