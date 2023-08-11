載到爛醉嫩妹…特斯拉司機嗨了「開去停車場」　她哭喊不要仍被硬上

▲女生叫多元計程車稱被性侵。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

還有1個月，18歲寧夏銀川女孩小梨（化名）就要前往一所知名大學報到。小梨稱，7月26日凌晨0時許，某多元計程車平台的特斯拉唐姓司機趁自己酒醉，將她性侵。不過，當地警方未在小梨體內檢出男方精液。據女方描述，男方將自己載去停車場，不顧自己苦苦哀求，最後實施了性侵。不過，唐男堅稱，未與小梨發生過關係。

據《華商網》報導，8月9日晚間，小梨表示，自己是今年的高中應屆畢業生，前不久，她剛收到一所一本大學的錄取通知書。小梨回憶，7月25日晚上，自己因為一些生活上的瑣事而心情低落，便和閨蜜一起喝了10餘瓶啤酒和1瓶洋酒，處於醉酒狀態。

7月26日凌晨0時57分，閨蜜從某多元計程車平台叫了一輛車送小梨回家，並將她送上車。當時，在酒精的作用下，小梨幾乎已經神志不清，邊哭邊被閨蜜攙扶上了車。

據小梨提供的某平台訂單顯示，訂單的目的地是小梨位於縣城某小區的家庭住址，車輛為銀色特斯拉Y，訂單價格為17.55元（人民幣，下同），正常車程應為十七八分鍾。

但這一訂單，這名30多歲的男司機走了整整1個半小時。小梨事後回憶，上車時，司機一直轉過頭看她。據事後平台方向小梨披露的信息是，司機還安慰了小梨幾句。

小梨說，據平台稱，接近終點時，司機將車停至小梨家附近另一小區的停車場，將訂單手動停止，表示「我把車停下來陪妳坐坐」。此後，小梨的記憶就不再完整，「當時沒有任何判斷力……，我只記得他對我做了那種事。」

▲賀蘭縣檢察院對唐男作出不予批捕決定。（圖／翻攝自華商網）

小梨依稀記得，當時已經夜深，周邊空無一人。自己坐在車後排，司機打開車門，在後排的一個角落對意識不清的她進行猥褻。驚恐萬分的小梨稱，要下車上廁所。

隨後，她被司機拉到前排，不顧其苦苦哀求，邊說污言穢語邊對其進行性侵。小梨內心清楚發生了什麼，但無力反抗。之後，閨蜜還打來電話，但無人接聽。

事後，司機將小梨拉下車，在附近的台階上坐了一會，才將小梨送回其家所在的小區。此時，已經是7月26日凌晨3時30分至4時。小梨坐在自家小區座椅上，竭力讓自己清醒過來。直到凌晨4時許，處於混亂狀態的她，才稍稍平復了心情，強行打起精神回到家中。

顧慮到父母身體狀況不佳，小梨不敢告訴他們自己的遭遇，只和朋友商量此事。7月26日上午9時許，在網上查清了成年人即可單獨報警後，一夜未睡的小梨等父母離家後，偷偷自行報警。

也是在此時，小梨才發現，司機在侵犯她後，還用她的手機互加了微信。被性侵後意識恍惚的自己，還在回家後給男方回過微信，稱自己到家了，「當時感覺特別噁心。」

小梨回憶，隨後，趕來的賀蘭縣公安局德勝派出所警員將她帶至賀蘭縣公安局，但並未讓其提供案發時身穿的長裙。「我都不記得他長什麼樣，我才知道他叫唐X」，在公安局裡，小梨當著警員的面與司機電話，質問他，「為什麼要碰我，知不知道自己在幹嘛。」

小梨說，唐男似乎已經知道其來意，在聊天中強行將性侵說成雙方你情我願發生關係，「他開始狡辯，把責任推到我身上，我一個18歲的女高中生，我和你一個多元計程車司機發生關係幹什麼？」

感覺噁心的小梨將手機遞給警員，警員在語音通話中通知唐男來局裡。2個多小時後，唐男才姍姍來遲，這也是小梨及其代理律師強烈質疑的地方，「他可以洗車洗澡，車裡也沒檢查出衛生紙等。」

當晚9時許，唐男被刑拘。各自分開做完筆錄後，小梨當日來了月經，在警方指定的某醫院婦科做了檢查。8月2日，小梨看到鑑定結果，其體內未檢出唐男的精液。8月3日，小梨帶著事發時穿著的留有唐男精斑的長裙，再次前往賀蘭縣公安局要求鑑定。

小梨說，在此期間，唐男的母親帶著幾個男子，開著百萬級別的豪車來找小梨商談。此時小梨才知道，對方出身於藝術世家，「開的都是賓士BMW什麼的」、「他們告訴我，他（唐男）是有家室的」。小梨回憶，唐男的母親提供了一份和解協議，並示意願花5萬元和解，內容是雙方自願發生關係，小梨拒絕簽署。

8月9日下午，賀蘭縣人民檢察院通知小梨，對唐男作出不予批捕的決定。在小梨和律師看來，該案疑點頗多。據警方向小梨透露，調取的車內監視器畫面前半段是有的，後半段不知為何將電源切斷了。

「這麼短的時間裡，十幾分鐘怎麼發生感情」，小梨和律師認為，唐男開著30餘萬元的車，凌晨接訂單，本身動機值得警惕。對方刻意歪曲事實，雙方產生感情自願發生關係一說，怎麼也站不住腳。

此外，按理來說，當事人提交的案發時身著長裙，應由警方的技術偵查部門檢驗，在兩三天內可以作出的鑑定結果，卻遲遲一周未出。通常刑事案件偵查時間應為30天，該案在證據不清的情況下，大幅度縮減四分之三的偵查時間，7天就移送檢察院審查批捕，在第14天作出不予批捕的決定。

更蹊蹺的是，無論是賀蘭縣警方還是檢方，對方都未向小梨提供任何書面文書。小梨表示，目前，她和律師仍在努力申訴維權。

8月10日中午，唐男的一名男性親屬介紹，從始至終，唐男本人都堅稱未與小梨發生過關係。至於早期他們提出的和解協議，也是在不太清楚狀況、出於相信女孩是弱勢一方的前提下作出的，「她當時說不想唐男坐牢，希望能和解，需要一個道歉。」

該家屬稱，最後他們了解的情況是，警方取證包括檢測唐男DNA，沒有證據表明唐男與小梨發生了關係，「唐男並沒有做那些事……，她告的這一條不成立。」

隨後，賀蘭縣公安局政工室一名警務人員表示，據其向刑偵大隊了解的情況是，警方調取的證據、鑑定結果和案卷等已全部移交給檢方。如當事人有所質疑，也可申請來刑偵部門調取案卷查閱。