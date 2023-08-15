史上最大貨櫃轉口走私！台美聯手查扣壯陽毒品「卡痛」180噸

▲台美聯手破獲最大轉口緝毒案件，查扣新興毒品卡痛近180噸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署接獲情資，有印尼籍貨輪涉嫌載運有壯陽功效的新興毒品卡痛（Kratom），經我國高雄港轉口前往美國洛杉磯港，今年4、5月間檢、調聯手在毒品進入高雄保稅倉庫進行運補時進行搜索，累計扣得第3級毒品卡痛7535箱，總重量高達179.253公噸，不法市值逾363億元，數量驚人。

行政院陳院長建仁今（15）日在法務部部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺高檢檢察長張斗輝、高分檢檢察長費玲玲、法務部調查局局長王俊力等人陪同下，南下高雄嘉勉辦案有功人員。

▲台美聯手破獲最大轉口緝毒案件，查扣新興毒品卡痛近180噸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組指出，卡痛是熱帶植物，具有嗎啡衍生物的特性，且相當容易成癮，我國行政院於2019年間早已公告將卡痛列為第3級毒品。但在印尼及美國部分州則並未被列入毒品，據了解，這次查獲的卡痛是在印尼裝櫃後，利用海運到台灣轉口後，準備再運往美國邁阿密或洛杉磯港。

▲行政院長陳建仁（中）南下高雄表揚台美緝毒案件有功人員。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組接獲相關情資後，雄檢立即指派緝毒專組主任檢察官林俊傑、檢察官尤彥傑指揮專案小組偵辦，並在4月4日清明連假期間，在印尼雅加達港來台某貨櫃中，扣得卡痛1080箱，重量27.6公噸，後續會同財政部關務署擴大清查，發現其他疑似裝有卡痛貨櫃欲經高雄港轉口前往美國邁阿密或洛杉磯港，經陸續鎖定6只從印尼來台貨櫃後，又攔截查獲並起出卡痛累計7535箱，總重量高達179.253公噸，不法市值逾363億元。

陳建仁致詞表示，去年在臺高檢署統合檢、警、調、憲、關務、海巡六大緝毒系統強力掃毒下，我國各級毒品查獲量創下歷年的新高，有效阻斷毒品的供應，此次透過臺美緝毒合作，查獲國內史上最大宗的毒品轉口案，感謝高雄地檢指揮相關單位通力合作以及美國執法單位之協助，也期勉未來持續深化臺美緝毒合作，共同為有效打擊跨境毒品販運而努力。