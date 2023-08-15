薯餅、烤餅都有！　速食店「2大品項買1送1」連吃8天

▲炸雞第2件半價吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開吃去！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」最新限時優惠來了，即日起連8天爽吃「2大品項買1送1」，加碼還有「炸雞第2件半價吃」好康，小確幸肯定不能放過。

▲▼薯餅、烤餅通通買1送1。

為迎接七夕情人節，21PLUS、21風味館祭出最新下殺優惠，即日起至8月22日限時8天「韓式薯餅」、「起司烤餅」通通可享「買1送1」優惠，其韓式薯餅是以馬鈴薯泥捏製成字母造型後下鍋油炸，再淋上特調韓式甜辣沾醬，而起司烤餅則是在薄餅上塗滿西西里番茄醬料，接著撒上帕馬森起司送進烤箱烘烤，香氣十足。

除外還有「韓式甜辣炸雞第2件半價吃」好康，提醒21TOGO、台積電等門市不參與此活動，士林中正門市無販售韓式薯餅，新店家樂福、桃園經國家樂福、八德、烏日高鐵門市則無販售起司烤餅。

▲麥當勞夏季超殺優惠券爽吃35天。（圖／業者提供）

另，麥當勞也宣布祭出夏季超殺優惠券了，一共網羅7大系列、共38種優惠選擇，其中，必搶大薯、4塊麥克雞塊及薯餅通通可享「加1元多1件」，而可樂、美式、那堤、蜂蜜奶茶、蜂蜜紅茶等則能爽喝「買1送1」，除外還有「超爽大餐101元起」，平均下殺6折優惠，及「雙人共享209元起」、「大麥克雙享249元起」、「雙人早餐149元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」等好康，通通不能放過。

麥當勞夏季優惠券於8月16日起至9月19日限時35天開吃，且不限使用次數，消費者只要於門市櫃台或得來速窗口出示優惠券，或報代碼購買餐點即可享有優惠，數量有限、售完為止。